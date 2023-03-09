Після нищівної пожежі у 2019 році, Собор Паризької Богоматері поволі повертається до свого оригінального вигляду. Нотр-Дам збираються знову відкрити наприкінці 2024 року.

Нотр-Дам планують знову відкрити наприкінці 2024 року

При цьому ремонтні роботи і після продовжуватимуть. Про це розповів генерал Жан-Луї Жоржлен, який займається реконструкцією.

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За його словами, роботи проходять за планом, тому вже через півтора року реально буде відкрити Норт-Дам для людей.

Ми боремося за це щодня, і ми на правильному шляху,

– додає Жоржлен.

Проект реставрації наразі виконується, щоб вкластися в кінцевий термін відкриття – грудень 2024 року, встановлений президентом Еммануелем Макроном одразу після пожежі. На жаль, він не буде повністю готовий до Олімпіади в Парижі, запланованої на літо 2024 року.

Міністр культури Абдул-Малак сказав, що хоча собор буде відкритий для публіки, це "не означає, що всі ремонтні роботи будуть закінчені". Він додав, що у 2025 році "все ще триватимуть деякі ремонтні роботи".

Відбудова собору Нотр-Дам

Реконструкція храму розпочалася 2022-го. Влада вирішила відновити собор таким, яким він був до пожежі, зокрема відтворити 96-метровий шпиль за проєктом архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка.

Новий шпиль будуть зводити поступово / Фото Томас ван Хаутрів

Знакова центральна частина собору, яка зруйнувалася під час пожежі, цього року знову з'явиться над пам'ятником, що є потужним сигналом його відродження.

Приблизно 1 000 людей по всій Франції щодня працюють над реставрацією Нотр-Даму.