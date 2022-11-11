Стало відомо, яка країна вважається найбільш екологічно безпечним місцем відпочинку

11 листопада 2022 , 16:30
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Джерело:

SchengenVisaInfo.com

Все більше людей шукають екологічно безпечні варіанти подорожей. Таких напрямків не так вже й багато, тому певні організації складають відповідні рейтинги, щоб полегшити пошуки.

Норвегію визнали найбільш екологічно відповідальним туристичним напрямком

Так, Норвегія визнана найбільш стійким і відповідальним туристичним напрямком. Як свідчать дані опитування, проведеного World Travel Market (WTM) London, Норвегію як країну, що пропонує туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, вибрали 15% опитаних керівників туристичних агентств, ще 14% вибрали Коста-Рику. 

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Також до топ-5 країн, що пропонують туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, потрапили Мальдіви, Нова Зеландія і Фінляндія.

Представники WTM London схарактеризували Норвегію як цілорічний напрямок для поціновувачів активного відпочинку і пригод, що включає екологію в повсякденне життя нації. Енергія в Норвегії в основному забезпечується шляхом гідроенергетики, країна має стійку транспортну мережу та обмеження швидкості нижче, ніж у багатьох інших європейських країнах. 

10 найбільш стійких країн світу:

  • Норвегія (15%).
  • Коста-Рика (14%).
  • Мальдіви (13%).
  • Нова Зеландія (12%).
  • Фінляндія (11%).
  • Ісландія (10%).
  • Бутан (6%).
  • Словенія (4%).
  • Кенія (4%).
  • Галапагоські острови (3%).

У WTM London додали, що обов'язковим елементом для таких країн є те, що стійкість лежить в основі способу життя нації, і з цього випливає, що місцеві, які хочуть зберегти своє природне багатство, заохочують туристів також бути екологічно і соціально відповідальними.

Автор: Марта Касіянчук