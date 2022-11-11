Стало відомо, яка країна вважається найбільш екологічно безпечним місцем відпочинку

Все більше людей шукають екологічно безпечні варіанти подорожей. Таких напрямків не так вже й багато, тому певні організації складають відповідні рейтинги, щоб полегшити пошуки.

Норвегію визнали найбільш екологічно відповідальним туристичним напрямком

Так, Норвегія визнана найбільш стійким і відповідальним туристичним напрямком. Як свідчать дані опитування, проведеного World Travel Market (WTM) London, Норвегію як країну, що пропонує туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, вибрали 15% опитаних керівників туристичних агентств, ще 14% вибрали Коста-Рику.

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Також до топ-5 країн, що пропонують туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, потрапили Мальдіви, Нова Зеландія і Фінляндія.