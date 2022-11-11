Стало відомо, яка країна вважається найбільш екологічно безпечним місцем відпочинку
Джерело:SchengenVisaInfo.com
Все більше людей шукають екологічно безпечні варіанти подорожей. Таких напрямків не так вже й багато, тому певні організації складають відповідні рейтинги, щоб полегшити пошуки.
Норвегію визнали найбільш екологічно відповідальним туристичним напрямком
Так, Норвегія визнана найбільш стійким і відповідальним туристичним напрямком. Як свідчать дані опитування, проведеного World Travel Market (WTM) London, Норвегію як країну, що пропонує туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, вибрали 15% опитаних керівників туристичних агентств, ще 14% вибрали Коста-Рику.
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Також до топ-5 країн, що пропонують туристам найбільш екологічно безпечні варіанти відпочинку, потрапили Мальдіви, Нова Зеландія і Фінляндія.
Представники WTM London схарактеризували Норвегію як цілорічний напрямок для поціновувачів активного відпочинку і пригод, що включає екологію в повсякденне життя нації. Енергія в Норвегії в основному забезпечується шляхом гідроенергетики, країна має стійку транспортну мережу та обмеження швидкості нижче, ніж у багатьох інших європейських країнах.
10 найбільш стійких країн світу:
- Норвегія (15%).
- Коста-Рика (14%).
- Мальдіви (13%).
- Нова Зеландія (12%).
- Фінляндія (11%).
- Ісландія (10%).
- Бутан (6%).
- Словенія (4%).
- Кенія (4%).
- Галапагоські острови (3%).
У WTM London додали, що обов'язковим елементом для таких країн є те, що стійкість лежить в основі способу життя нації, і з цього випливає, що місцеві, які хочуть зберегти своє природне багатство, заохочують туристів також бути екологічно і соціально відповідальними.