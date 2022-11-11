Норвегию признали наиболее экологически ответственным туристическим направлением
Так, Норвегия признана наиболее устойчивым и ответственным туристическим направлением. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного World Travel Market (WTM) London, Норвегию как страну, предлагающую туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, выбрали 15% опрошенных руководителей туристических агентств, еще 14% выбрали Коста-Рику.
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Также в топ-5 стран, предлагающих туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, попали Мальдивы, Новая Зеландия и Финляндия.
Представители WTM London охарактеризовали Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, включающее экологию в повседневную жизнь нации. Энергия в Норвегии в основном обеспечивается путем гидроэнергетики, страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничение скорости ниже, чем во многих европейских странах.
10 самых устойчивых стран мира:
- Норвегия (15 %).
- Коста-Рика (14%).
- Мальдивы (13%).
- Новая Зеландия (12%).
- Финляндия (11%).
- Исландия (10%).
- Бутан (6%).
- Словения (4%).
- Кения (4%).
- Галапагосские острова (3%).
В WTM London добавили, что обязательным элементом таких стран является то, что устойчивость лежит в основе образа жизни нации, и из этого следует, что местные, желающие сохранить свое природное богатство, поощряют туристов также быть экологически и социально ответственными.