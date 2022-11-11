Норвегию признали наиболее экологически ответственным туристическим направлением

Так, Норвегия признана наиболее устойчивым и ответственным туристическим направлением. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного World Travel Market (WTM) London, Норвегию как страну, предлагающую туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, выбрали 15% опрошенных руководителей туристических агентств, еще 14% выбрали Коста-Рику.

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Также в топ-5 стран, предлагающих туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, попали Мальдивы, Новая Зеландия и Финляндия.

Представители WTM London охарактеризовали Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, включающее экологию в повседневную жизнь нации. Энергия в Норвегии в основном обеспечивается путем гидроэнергетики, страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничение скорости ниже, чем во многих европейских странах.

10 самых устойчивых стран мира:

Норвегия (15 %).

Коста-Рика (14%).

Мальдивы (13%).

Новая Зеландия (12%).

Финляндия (11%).

Исландия (10%).

Бутан (6%).

Словения (4%).

Кения (4%).

Галапагосские острова (3%).

В WTM London добавили, что обязательным элементом таких стран является то, что устойчивость лежит в основе образа жизни нации, и из этого следует, что местные, желающие сохранить свое природное богатство, поощряют туристов также быть экологически и социально ответственными.