Уріжуть виплати: Норвегія ще більше посилить умови перебування для українців

Уряд Норвегії хоче ще більше контролювати прибуття біженців з України. Для цього знову змінять умови перебування.

Посилені заходи контролю мають зменшити кількість новоприбулих українців. У Норвегії вже бракує ресурсів, щоб забезпечувати належні умови всім, хто цього потребує.

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Що може змінитися

Попередні пропозиції прозвучали від двох представниць норвезького уряду на пресконференції. Міністерка праці й соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель озвучили зміни, які посилять умови перебування для українців. Вони будуть спрямовані передусім на зменшення фінансової допомоги біженцям.

Українці, які мешкають у приватних помешканнях, а не в спеціальних центрах розміщення, більше не отримуватимуть виплати.

Для того, щоб отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 93 000 крон (це 8 200 євро), потрібно проживати в Норвегії мінімум рік.

Також планують зменшити допомогу для пар з України, які не мають дітей, орієнтовно на 6 000 крон на місяць.

У Норвегії найбільше українців серед сусідніх країн

Очільниця норвезького міністерства юстиції Емілі Мель пояснила, що такі заходи необхідні для контролю потоку біженців до країни. Норвегія зараз приймає понад половину українців серед усіх скандинавських країн.

Уряд вважає, що ми повинні посилити програму і рівень виплат, щоб забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, щоб підтримка допомоги Україні була поставлена під сумнів,

– додала урядовиця.

Важливим також залишається заохочення біженців до інтеграції. Тому тих, хто відвідує імміграційні курси в Норвегії, будуть стимулювати активніше шукати роботу чи підробіток.

Уряд країни також вважає за доцільне прив'язати надання певних послуг і соцвиплат українським переселенцям до часу їхнього перебування в країні. Поки що ця пропозиція на стадії обговорення, тому жодної конкретики немає.

Нагадаємо, у грудні Норвегія вже посилювала окремі правила перебування для українських біженців. В той час переселенці почали дуже активно їхати до країни, адже вона пропонувала кращі умови, ніж сусідні держави. Тоді зробили жорсткішими правила надання житла та урізали деякі виплати. Але це не допомогло, тому зараз Норвегія планує ще серйозніші посилення умов.