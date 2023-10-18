Гроші за повернення: ще одна країна пропонує українцям 1500 євро

Українці, які перебувають під захистом у Норвегії, зможуть отримати фінансову підтримку в разі повернення додому. Держава запропонує суму в 1 500 євро.

За останні тижні до Норвегії стали прибувати дедалі більше українців. Але для тих, хто готовий повернутися додому, пропонують спеціальну програму із грошовою мотивацією. Про це повідомляють у UDI – норвезькому Директораті у справах іноземців.

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Норвегія стимулює українців повертатися

Уряд Норвегії пропонує програму підтримки для біженців, які готові повертатися на батьківщину. Звісно, ця пропозиція залежить від ситуації з безпекою в країні, звідки приїхали люди.

Щоб громадяни України, яких прихистили в Норвегії, могли виїхати додому і почати там нове життя, держава пропонує виплати – 17 500 норвезьких крон (1 500 євро). Ці кошти нарахують на норвезький банківський рахунок, на який українці отримували соцвиплати. Але якщо людина вирішить знову повернутися до Норвегії, кошти потрібно буде повернути.

Щоб отримати ці гроші, потрібно вчасно подати заяву на добровільне повернення і копії квитків.

Як отримати від Норвегії 1 500 євро на повернення?

Спершу потрібно заповнити заяву на фінансову допомогу для добровільного повернення додому. Це робиться англійською мовою. Далі – додати документи: копії квитків на транспорт (автобус, потяг або літак), форму самодекларації (якщо повертаєтеся на власному авто) та детальний план маршруту.

Щоб UDI виділив фінансову допомогу на повернення, потрібно їм надіслати документ-підтвердження про те, що ви запланували переїзд (виїзд з Норвегії). Це не потрібно робити в той же день, коли подаєте заявку на виплату, але обов'язково треба встигнути перед поїздкою.

Можна вибрати один із таких варіантів:

копія повідомлення про переїзд (виїзд з країни) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret) чи податкової;

підтвердження від NAV, муніципалітету чи держустанови про те, що ви подали повідомлення про виїзд;

цифрова квитанція від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten).

На всіх документах слід зазначити свій персональний номер DUF (реєстраційний номер у комп'ютерній системі Директорату у справах іноземців). І надіслати сюди: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +47 23 35 16 00 (після з'єднання натиснути "‎7" – допомога при поверненні). Також можна зв'язатися через пошту: varp@udi.no