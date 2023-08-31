У німецькому Баден-Бадені суспільство сколихнула історія про місцевого депутата, який умисно псував машини українців. Він видряпав "‎F*ck UA" та намалював свастику на двох авто на українських номерах.

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Політична та фінансова відповідальність

За даними німецьких ЗМІ, йдеться про місцевого представника партії "‎Альтернатива для Німеччини" Мартіна Кюне. Сам він ніяк не прокоментував звинувачення, лише подав меру міста свою заяву про відставку.

Також депутата покарали фінансово. Раніше його оштрафували за рішенням суду. Кюне зобов'язали сплатити суму у розмірі свого 50-денного окладу. Скільки заробляє німецький чиновник – не розголошують, тому остаточна сума залишається невідомою.

Як це було

Чоловік скоїв злочини ще у січні та березні цього року, але німецьке правосуддя визнало його провину тільки зараз.

Автомобілі українських біженців були припарковані на громадському підземному паркінгу в курортному місті Шварцвальд. Член міської ради залишив образливі написи на автівках двох потерпілих. Один із них подав заяву, тому проти німецького чиновника порушили кримінальну справу.

Окружний суд Баден-Бадена покарав обвинуваченого штрафом за "‎використання знаків антиконституційних організацій" (свастики) та образи.

На жаль, це вже не перший випадок, коли за кордоном українські автівки псують образливими символами. Цього липня у Відні невідомі нанесли на авто з українськими номерами літеру "‎Z" – символ російської агресії. Австрійська поліція досі шукає порушників.