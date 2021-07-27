30 кілометрів за годину: німецькі міста виступають за більше обмеження швидкості на дорогах

Деякі європейські міста запровадили обмеження швидкості руху транспортних засобів до 30 кілометрів за годину. Вісім міст у Німеччині повідомили про бажання повторити цей досвід.

Ініціативу підтримують екологічні організації та профспілки. На те, що тема набирає обговорення впливає і розпал виборчої кампанії.

Цікаво Скільки грошей переказали українці з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаючі дані

Що думають жителі німецьких міст

Житель Бонна Гельмут Дерренберґ розповідає, що живе у місті вже 50 років. Автомобілів за цей час на дорогах суттєво побільшало. Думку про те, що обмеження швидкості на дорогах має становити 30 кілометрів за годину, чоловік не поділяє.

В жодному разі! 50 – це хороша швидкість для міст. Я й сам такий, що залюбки їжджу швидко. Вночі, коли нікого немає, часом і 60,

– каже Дерренберґ.

Гельмут Дерренберґ / Фото DW

Проте, більшість автолюбителів, зокрема членів клубу ADAC, найбільшої громадської організації Німеччини, не проти введення нових обмежень.

За кілька місяців до виборів до Бундестагу дискусія про обмеження швидкості набирає обертів. Ініціатива, яка об'єднала екологічні організації та профспілку поліції землі Північний Рейн-Вестфалія, підрахувала, що запровадження обмеження швидкості дозволить зменшити викиди вуглекислого газу до 2034 року на 100 мільйонів тонн. А три партії (СДПН, Зелені та Ліві) мають відповідний пункт у своїх виборчих програмах.

Так, бургомістерка Бонна Катя Дернер із партії Зелених приєдналася до "Ініціативи міст за обмеження 30", до якої увійшли загалом вісім німецьких міст із населенням понад 100 тисяч людей. Вони вимагають запровадження обмеження швидкості в містах 30 кілометрів за годину.

Ми розраховуємо, що таким чином вдасться зменшити викиди в атмосферу та рівень шуму в містах. Це, на мою думку, вирішальний фактор, але йдеться, звісно, й про безпеку дорожнього руху,

– зазначає пані Дернер.

Вона додає, що обмеження швидкості – це бажання багатьох жителів її міста. Каже, що влада міста залюбки б реалізувала це, але вони обмежені федеральним законом. Поки що місто має право встановлювати обмеження 30 кілометрів за годину лише на тих вулицях, де мало руху, або де розміщені школи, дитячі садки чи будинки для літніх людей.

Бонна Катя Дернер / Фото DW

Деякі місцеві, яких вже спіткали обмеження швидкості до 30 кілометрів за годину, діляться позитивними враженнями. Зокрема, пенсіонерка Мехтгільд Генґст, яка мешкає у будинку на боннській чотирисмуговій вулиці Ройтерштрассе.

Раніше було набагато гірше... Зараз стало принаймні трохи тихіше... І якщо я зараз виходжу з будинку і бачу, як їдуть машини, то в мене є відчуття, що я встигну перейти ще дорогу, адже вони їдуть не так швидко. Я почуваюся більше в безпеці,

– розповідає жінка.

Водночас Мехтгільд Генґст боїться, що введення такого обмеження по всьому місту призведе до збільшення заторів.

Підтримують ініціативу й власники велосипедів. На їхню думку, на дорогах перевагу слід надавати велосипедистам й пішоходам. А обмеження 30 кілометрів за годину цьому сприятиме.



Тож більшість місцевого населення обіцяють дотримуватися зазначеного обмеження, якщо його таки запровадять.

Цікаво, що нещодавно обмежила швидкість у містах 30 кілометрами за годину Іспанія. Таке саме обмеження швидкості було запроваджено й на більшості вулиць Парижа.