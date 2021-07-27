Инициативу поддерживают экологические организации и профсоюзы. На то, что тема набирает обсуждения влияет и разгар избирательной кампании.

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Что думают жители немецких городов

Житель Бонна Гельмут Дерренберґ рассказывает, что живет в городе уже 50 лет. Автомобилей за это время на дорогах стало существенно больше. Но м нение о том, что ограничение скорости на дорогах должно составлять 30 километров в час, он не разделяет.

Ни в коем случае! 50 – это хорошая скорость для городов. Я и сам такой, что охотно езжу быстро. Ночью, когда никого нет, время и 60,

– говорит Дерренберґ.

Гельмут Дерренберґ / Фото DW

Однако, большинство автолюбителей, в частности членов клуба ADAC, крупнейшей общественной организации Германии, не против введения новых ограничений.

За несколько месяцев до выборов в Бундестаге дискуссия об ограничении скорости набирает обороты. Инициатива, которая объединила экологические организации и профсоюз полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, подсчитала, что введение ограничения скорости позволит уменьшить выбросы углекислого газа к 2034 году на 100 миллионов тонн. А три партии (СДПГ, Зеленые и левые) имеют соответствующий пункт в своих избирательных программах.

Так, бургомистерка Бонна Катя Дернер из партии Зеленых присоединилась к "Инициативы городов за ограничение 30", в которую вошли восемь немецких городов с населением более 100 тысяч человек. Они требуют введения ограничения скорости в городах 30 километров в час.

Мы рассчитываем, что таким образом удастся уменьшить выбросы в атмосферу и уровень шума в городах. Это, по моему мнению, решающий фактор, но речь идет, конечно, и о безопасности дорожного движения,

– отмечает Дернер.

Она добавляет, что ограничение скорости – это желание многих жителей ее города. Говорит, что власти города охотно бы реализовали это, но они ограничены федеральным законом. Пока город имеет право устанавливать ограничения 30 километров в час только на тех улицах, где мало движения, или где размещены школы, детские сады или дома престарелых.

Бонна Катя Дернер / Фото DW

Некоторые местные, которых уже постигли ограничения скорости до 30 километров в час, делятся положительными впечатлениями. В частности, пенсионерка Мехтгильд Генґст, которая живет в доме на улице Ройтерштрассе.

Ранее было гораздо хуже ... Сейчас стало крайней мере немного тише ... И если я сейчас выхожу из дома и вижу, как едут машины, то у меня есть ощущение, что я успею перейти еще дорогу, ведь они едут не так быстро. Я чувствую себя больше в безопасности,

– рассказывает женщина.

В то же время Мехтгильд Генґст боится, что введение такого ограничения по всему городу приведет к увеличению пробок.

Поддерживают инициативу и владельцы велосипедов. По их мнению, на дорогах предпочтение следует отдавать велосипедистам и пешеходам. А ограничение 30 километров в час будет этому способствовать.



Поэтому большинство местного населения обещают придерживаться указанного ограничения, если его таки введут.