У Німеччині для українців створили мобільний додаток
Зокрема, завдяки додатку AusweisApp2 можна подавати заяви, відкривати рахунки чи реєструватися в агентстві зайнятості. Раніше для подання цих заяв довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Зазначається, що тепер українці можуть не виходячи з дому:
- відкрити банківський рахунок,
- подати заяву на отримання підтримки згідно з Федеральним законом про сприяння освіті,
- або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.
Для цього необхідно лише завантажити AusweisApp2 на смартфон чи планшет. Далі зчитати за допомогою функції NFC електронну посвідку на проживання.
Застосунок AusweisApp2 можна завантажити з Apple App Store, Huawei App Gallery та Google Play Store.
Для українців за кордоном запустили застосунок I'm Ukrainian
Для українців, які наразі вимушено переїхали в інші країни, створено застосунок, який зможе зробити життя за кордоном комфортнішим. Біженці тепер можуть знаходити можливості навчання чи роботи, відвідувати волонтерські хаби, планувати спільні екскурсії тощо в одному застосунку – I'm Ukrainian.
I'm Ukrainian – це так зване цифрове ком'юніті для об'єднання наших земляків, які наразі проживають за кордоном. Географія застосунку щоденно розширюється. Наразі I'm Ukrainian є доступним у Польщі, США, Канаді, Румунії, Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Естонії, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Франції, Швейцарії та Чехії.