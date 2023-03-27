У Німеччині для українців створили мобільний додаток

Зокрема, завдяки додатку AusweisApp2 можна подавати заяви, відкривати рахунки чи реєструватися в агентстві зайнятості. Раніше для подання цих заяв довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Зазначається, що тепер українці можуть не виходячи з дому:

відкрити банківський рахунок,

подати заяву на отримання підтримки згідно з Федеральним законом про сприяння освіті,

або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.

Для цього необхідно лише завантажити AusweisApp2 на смартфон чи планшет. Далі зчитати за допомогою функції NFC електронну посвідку на проживання.

Застосунок AusweisApp2 можна завантажити з Apple App Store, Huawei App Gallery та Google Play Store.

Для українців за кордоном запустили застосунок I'm Ukrainian

Для українців, які наразі вимушено переїхали в інші країни, створено застосунок, який зможе зробити життя за кордоном комфортнішим. Біженці тепер можуть знаходити можливості навчання чи роботи, відвідувати волонтерські хаби, планувати спільні екскурсії тощо в одному застосунку – I'm Ukrainian.

I'm Ukrainian – це так зване цифрове ком'юніті для об'єднання наших земляків, які наразі проживають за кордоном. Географія застосунку щоденно розширюється. Наразі I'm Ukrainian є доступним у Польщі, США, Канаді, Румунії, Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Естонії, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Франції, Швейцарії та Чехії.