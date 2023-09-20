Можливе шахрайство з виплатами: у Німеччині підозрюють десятки українців

Українських біженців, які отримують допомогу в Німеччині, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 таких справ.

Спеціальні перевірки почали виявляти випадки шахрайства біженців із соціальними виплатами. У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них отримували соціальну допомогу двічі.

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Отримували виплати двічі

У німецькому районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровані понад 2 400 українських біженців. З них 1 574 отримують соцвиплати – матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування.

Але місцеві імміграційні органи довідались, що 52 особи серед них зареєстровані й у інших країнах Євросоюзу. У районному управлінні виявили, що 23 українці отримували соцвиплати від двох держав.

Згаданим особам анулювали посвідку на проживання. Також їм припинили виплачувати допомогу. Ба більше, отримані кошти шахраям доведеться повернути. Проти 23 українців, які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство.

Перевірки тривають

Загалом зараз розглядаються 150 справ щодо українців, які стосуються можливого шахрайства з соцвиплатами. Про це повідомила керівниця району Ільм Петра Ендерс.

Після того, як чиновники з Ільма зафіксували випадки шахрайства з виплатами, вони повідомили про це до Федерального відомства у справах міграції та біженців. Голова імміграційної служби Йорг Людвіг підтвердив, що є випадки, коли дійсно біженці регулярно їздять до інших країн ЄС на кілька днів, а потім повертаються до Німеччини.

Чиновник зазначив, що в районному управлінні створили оперативну групу, щоб відстежувати такі маніпуляції в майбутньому. Тепер вони мають доступ до центральної бази даних і можуть перевірити, чи зареєстрована особа у інших країнах Євросоюзу.

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