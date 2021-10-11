У Німеччині легально працює мізерний відсоток українців

Після послаблення карантинних обмежень у Німеччині до країни на роботу вирушила чимала кількість українських робітників. Щоправда, відсоток тих, хто працює у країні легально, мізерний.

Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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Легально працюють лише 10%

За словами Воскобойника, офіційно у Німеччині працюють 80 тисяч українців, а це – лише 10% від загальної кількості заробітчан. Він пояснив це тим, що в останні місяці ситуація кардинально змінюється.

Раніше в Німеччині діяли жорсткі правила: щоб найняти іноземця, роботу спочатку потрібно було запропонувати німцям, потім громадянам країн ЄС, і тільки тоді черга доходила до українців. Натомість зараз можна відразу наймати іноземця, якщо в роботодавця є така необхідність.

Як легально працювати у Німеччині

Як пояснив Василь Воскобойник, для цього потрібно отримати німецьку робочу візу. Отримати її – задача не з легких, адже українець повинен вивчити німецьку мову й підтвердити знання сертифікатом.

Рівень володіння мовою повинен бути не менш ніж В1 – В2 – це вільна розмовна й письмова німецька. Крім того, на роботу беруть тільки кваліфікованих співробітників.

Також для отримання робочої візи потрібно підтвердити свою спеціальність і нострифікувати диплом.

Німецьку робочу візу отримати дуже складно. Але люди хочуть заробляти якомога більше грошей за обмежений проміжок часу, тому вони погоджуються на нелегальне працевлаштування. А потім скаржаться, коли їх депортують, забороняють їм в'їзд до ЄС, залишають без грошей,

– наголосив Воскобойник.

Додамо, що німецький ринок праці страждає від нестачі працівників. Не вистачає представників різних професій, зокрема медсестер і науковців. Це пов'язують з тим, що 2021 року кількість осіб працездатного віку в Німеччині зменшиться на 150 тисяч осіб. А протягом наступних років очікують ще драматичнішу ситуацію.