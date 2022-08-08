Німеччина запроваджує нові правила перебування для українців

Згідно з нововведеннями, з першого місяця осені Німеччина розпочне облік безвізових днів перебування на території країни. Про це повідомила влада ФРН.

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Повідомляється, що до 31 серпня українцям дозволено перебувати в Німеччині незалежно від використання безвізу чи депортації. Втім, ті, хто на момент 1 вересня матимуть вичерпаний безвіз, повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати в Німеччині легально.

Тобто, якщо перебування особи безвіз в Німеччині закінчується до 31 серпня або цього дня, вона має оформити тимчасовий захист в Німеччині до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких в Німеччині закінчиться у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, теж повинні подати заявку на реєстрацію.

Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію має бути спрощено і бути без бюрократії. Водночас потрібно бути зареєстрованим одразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при подачі заявки на посвідку на проживання в імміграційних органах,

— йдеться в документі.

Так, перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих лише протягом 90 днів без посвідки на проживання.

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