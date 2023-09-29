Німеччина запровадить новий контроль на кордонах з Польщею та Чехією: для чого це

Цього тижня Німеччина запровадить новий контроль на кордоні з Польщею та Чехією. У такий спосіб країни намагаються розв'язати проблему нелегальної міграції.

Новий контроль на кордонах задля запобігання нелегальної міграції

Про запровадження нового прикордонного контролю на кордонах з Польщею та Чехією повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Вона заявила, що потрібно зробити більше для захисту крихкої системи відкритих кордонів Європейського Союзу.

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Згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла 14 701, що на 66% більше, ніж у той же період 2022-го.

Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони, тоді відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою,

– заявила Фезер.

За її словами, нові заходи будуть спрямовані на контрабандистів людей, які, за її словами, сприяли пропуску чверті мігрантів, які в'їжджають до Німеччини.

Вона також додала, що ці заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чехією. Так, чеська поліція вже посилила вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною та на автомагістралях у напрямку Німеччини. Натомість Німеччина найближчим часом запустить свій контроль – проводитимуть його в різних місцях на кордоні.

Міграція у Німеччині

Зазначається, що міграція займає важливе місце в порядку денному в Німеччині напередодні низки земельних виборів, на яких ультраправі сподіваються посилити свій вплив, починаючи з виборів у Баварії та Гессені 8 жовтня.

Зокрема, муніципалітети закликали збільшити фінансування, щоб впоратися з прибуттями. Вказують на розтягнутість розміщення та послуг, що нагадує 2015 рік, коли Німеччина прийняла понад 1 мільйон біженців, які тікали від війни на Близькому Сході.

Окрім збільшення кількості незаконних перетинів кордону, Німеччина також прийняла близько 1 мільйона українських біженців за останній рік. Вони не включені до числа запитів про надання притулку, оскільки він автоматично надається при поданні.