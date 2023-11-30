В офіційній заяві не назвали причини закриття консульства ФРН в Калінінграді. Лише повідомили, куди тепер звертатися за візами та з консульськими питаннями.

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Німеччина згортає дипломатичні установи в РФ

На сайті дипломатичного представництва Німеччини в Калінінграді з'явилося попередження.

Генеральне консульство в Калінінграді закрито з 30 листопада 2023 року. Відтепер за консульські та паспортні питання в окрузі Генерального консульства в Калінінграді відповідає генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, тоді як візовий відділ посольства в Москві відповідає за обробку візових питань,

– йдеться в заяві.

Ще наприкінці травня в МЗС Німеччини попередили, що уряд закриє консульства в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Причиною такого кроку стало те, що Москва обмежила кількість німецьких дипломатів. Це значно ускладнило роботу консульств ФРН у Росії.

Водночас посольство Німеччини в Москві та консульство в Санкт-Петербурзі продовжать працювати.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну Німеччина разом з іншими державами Європи вислала десятки російських дипломатів.

Фінляндія знесе генконсульство Росії і побудує дитсадок

У фінському місті Турку замість генерального консульства РФ збудують дитячий садок. Міська влада викупить будівлю колишньої дипустанови й знесе її.

Будівлю колишнього генконсульства Росії придбають за 1,6 мільйона євро. Вона має площу – 2 000 квадратних метрів. Перед тим, як побудувати на місці генконсульства РФ дитсадок, на території очистять ґрунт. Річ у тім, що на початку 20 століття на цьому місці був розташований завод цинкування та ливарний цех.