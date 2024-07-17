Німеччина відновить контроль на кордоні з Францією: що сталося

Німеччина планує тимчасово відновити прикордонний контроль із Францією. Таких заходів вживуть для забезпечення безпеки Олімпійських ігор.

Німеччина відновить контроль на кордоні з Францією під час Олімпійських ігор

Перевірки збираються проводити під час усієї Олімпіади (26 липня – 11 серпня). Міністр внутрішніх справ Німеччини також заявила, що вибіркові перевірки на кордоні продовжаться і після цього періоду.

Читайте також У Польщі та Німеччині з'явиться єдиний проїзний на потяги: буде безплатний для однієї категорії

Влада Німеччини працюватиме разом із Францією, щоб усі почувалися в безпеці під час Олімпіади. Водночас вона підкреслила, що навіть після скасування заходів влада продовжить проводити цілеспрямований контроль,

– каже міністр.

Німеччина вже мала досвід запровадження прикордонного контролю. Так, до 19 липня діє прикордонний контроль із Данією, Люксембургом, Бельгією та Нідерландами. Його запровадили для забезпечення безпеки Чемпіонату Європи з футболу. Чемпіонат закінчився, тому й контроль скоро скасують.

До 11 листопада діє прикордонний контроль з Австрією, а до 15 грудня – з Чехією, Польщею та Швейцарією.

Перевірки на кордоні з цими чотирма країнами-членами були запроваджені у світлі Чемпіонату Європи з футболу, щоб забезпечити безпеку для всіх.

Перевірки будуть і після скасування

Після скасування заходу влада Німеччини продовжить проводити цілеспрямовані перевірки на цих пунктах пропуску, як це було до чемпіонату.

Нині Німеччина також має ефективний прикордонний контроль з Австрією, Чехією, Польщею та Швейцарією. Захід щодо цих країн, крім Австрії, діятиме до 15 грудня 2024 року. З іншого боку, 11 листопада 2024 року буде скасовано контроль на кордоні з Австрією.