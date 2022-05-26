Німеччина скасовує низку обмежень на в'їзд, запроваджених через COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Німеччини пом'якшить правила в'їзду до країни, які стосуються COVID-19. Які саме вимоги скасовують – читайте далі у нашому матеріалі.

Так, про скасування так званого "правила 3G" повідомив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Коронавірусні обмеження для мандрівників, які приїжджають до Німеччини, перестануть діяти уже з 1 червня і до кінця серпня. Водночас невідомо, чи ці вимоги знову запровадять з вересня.

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Які вимоги, запроваджені через COVID-19, скасовує Німеччина

У туристів під час в'їзду до країни не вимагатимуть сертифікат вакцинації від COVID-19. Крім цього, не треба підтвердження того, що вони перехворіли на коронавірус або пройшли тестування.

Ми призупинимо дію правила 3G щодо в'їзду до кінця серпня,

– сказав міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах.

Нові правила ще мають прийняти Кабінет міністрів, і вони визнають усі вакцини проти COVID-19, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, навіть якщо вони не схвалені Європейським Союзом.

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Кількість заражень коронавірусом у Німеччині зменшується. Інститут Роберта Коха зареєстрував 64 437 нових випадків у вівторок (24 травня), що на 21 815 менше, ніж тиждень тому.