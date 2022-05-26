Так, об отмене так называемого "правила 3G" сообщил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Коронавирусные ограничения для приезжающих в Германию путешественников перестанут действовать уже с 1 июня и до конца августа. В то же время неизвестно, введут ли эти требования снова с сентября.
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Какие требования, введенные через COVID-19, отменяет Германия
У туристов во время въезда в страну не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19. Кроме этого, не нужно подтверждения того, что они переболели коронавирусом или прошли тестирование.
Мы приостановим действие правила 3G касаемо въезда до конца августа,
– сказал министр здравоохранения Карл Лаутербах.
Новые правила еще предстоит принять Кабинету министров, и они признают все вакцины против COVID-19, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, даже если они не одобрены Европейским Союзом.
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