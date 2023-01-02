У новому році Німеччина збільшує фінансову допомогу українцям: які будуть виплати

Німеччина встановила чи не найвищі серед усіх країн ЄС виплати для українських біженців. Найближчим часом розмір виплат також планують збільшити.

Скільки будуть платити біженцям в Німеччині у 2023 році

Після 24 лютого понад мільйон українців тимчасово переїхали до Німеччини. Розповідаємо, що треба знати українцям про фінансову допомогу у Німеччині в 2023 році.

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