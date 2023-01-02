У новому році Німеччина збільшує фінансову допомогу українцям: які будуть виплати
Джерело:РБК-Україна
Німеччина встановила чи не найвищі серед усіх країн ЄС виплати для українських біженців. Найближчим часом розмір виплат також планують збільшити.
Скільки будуть платити біженцям в Німеччині у 2023 році
Після 24 лютого понад мільйон українців тимчасово переїхали до Німеччини. Розповідаємо, що треба знати українцям про фінансову допомогу у Німеччині в 2023 році.
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З 1 червня 2022 року українці в Німеччині отримують базову виплату у розмірі 449 євро. Уряд країни офіційно оголосив про підвищення фінансової допомоги для осіб зі статусом тимчасового захисту та непрацевлаштованих.
Виплати нараховує центр зайнятості Німеччини – Джобцентр. Федеральне міністерство праці впроваджує проєкт, за яким виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.
Очікується збільшення виплат і для інших категорій громадян:
- дорослі: 401 євро замість 404;
- діти віком 14 – 17 років: 420 євро замість 376;
- діти віком 6 – 13 років: 348 євро замість 311;
- діти менше ніж 5 років: 318 євро замість 285.
Виплати стануть доступні з 1 січня 2023 року. Для отримання підвищених виплат нема потреби подавати нову заявку. Ті, кому вже раніше призначили таку допомогу, почнуть автоматично отримувати більше коштів з січня. Виплати нараховуватимуть залежно від конкретної ситуації в родині.