Ніколи не приземлятиметься: у мережі показали гігантський "літаючий готель"

У світі постійно з'являються нові технології та розробки, але ця по-справжньому особлива. Мовиться про готель, що літає, "Sky Cruise".

Літаючий готель "Sky Cruise"

Згідно з проєктом, він матиме 20 ядерних двигунів і зможе перевозити 5 000 пасажирів. Ще однією його особливістю є те, що він ніколи не приземлятиметься.

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Готель "Sky Cruise" буде повністю автономним і не потребуватиме пілоти, які б керували ним. Оскільки буде пілотований штучним інтелектом, який має 20 двигунів, які працюватимуть за допомогою ядерного синтезу.



Літаючий готель "Sky Cruise" / Фото Хашем Алгайлі / Youtube​

Як вже зазначалося, він ніколи не приземлятиметься – звичайні авіалайнери переправлятимуть пасажирів до та з "Sky Cruise". До слова, навіть усі ремонти проводилися б у польоті.

Літаючий готель "Sky Cruise" / Фото Хашем Алгайлі / Youtube​

У готелі в небі перебуватиме тільки персонал, який обслуговуватиме торговий центр на борту, зокрема, басейни, тренажерні зали та кінотеатри.



Один із номерів "Sky Cruise" / Фото Хашем Алгайлі / Youtube​

На думку Хашема Алгайлі, який створив детальний макет літака-монстра, повітряний круїз на атомній енергії "має всі шанси стати майбутнім транспорту".

Втім, поки що немає дати запуску такого особливого готелю, але реакція соціальних мереж просто шалена. Тож, можливо, найближчим часом візьмуться за його спорудження.

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