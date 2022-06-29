Летающий отель "Sky Cruise"

Согласно проекту, он будет иметь 20 ядерных двигателей и сможет перевозить 5000 пассажиров. Еще одной его особенностью является то, что он никогда не будет приземляться.

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Отель "Sky Cruise" будет полностью автономным и не будет нуждаться в пилотах, которые бы управляли им. Поскольку будет пилотирован искусственным интеллектом, имеющим 20 двигателей. Они будут работать с помощью ядерного синтеза.



Летающий отель "Sky Cruise" / Фото Хашем Алгайли / Youtube

Как уже отмечалось, он никогда не будет приземляться – обычные авиалайнеры будут переправлять пассажиров в и из Sky Cruise. К слову, даже все ремонты проводились в полете.

Летающий отель "Sky Cruise" / Фото Хашем Алгайли / Youtube

В отеле в небе будет только персонал, обслуживающий торговый центр на борту, в частности, бассейны, тренажерные залы и кинотеатры.



Один из номеров "Sky Cruise" / Фото Хашем Алгайли / Youtube

По мнению Хашема Алгайли, создавшего детальный макет самолета-монстра, воздушный круиз на атомной энергии "имеет все шансы стать будущим транспорта".

Впрочем, пока нет даты запуску такого особого отеля, но реакция социальных сетей просто безумна. Так что, возможно, в ближайшее время приступят к его сооружению.