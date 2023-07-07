Без гаджетів: у Нідерландах заборонять мобільні телефони у школах

У Нідерландах планують заборонити дітям користуватись смартфонами та іншими гаджетами поки вони в школі. В уряді вважають, що телефони заважають дітям навчатися.

З 1 січня 2024 року під заборону в нідерландських школах потраплять мобільні телефони, планшети та смарт-годинники. В міністерстві освіти впевнені, що гаджети заважають дітям зосередитися під час навчання.

Читайте також Мовний бар'єр та онлайн-навчання: з якими проблемами стикаються українські діти в Європі

Телефони відволікають

Школи в Нідерландах зможуть самі вирішити, як краще організувати обмеження: хтось може ввести заборону лише у класах під час уроків, а хтось – у цілій школі загалом.

Деяким учням можуть дозволити мати електронні пристрої у класі, але лише за особливої потреби. Наприклад, під час уроку інформатики. Також смартфони можуть залишити тим дітям, які мають проблеми зі здоров'ям та постійно підтримують зв'язок з батьками.

Учні повинні вміти зосереджуватися і мати змогу добре вчитися. Мобільні телефони заважають, свідчать наукові дослідження. Ми повинні захистити учнів від цього,

— заявив міністр освіти Нідерландів Робберт Дейкграаф.

Уряд звернувся до керівництва шкіл із проханням узгодити правила внутрішнього розпорядку з учителями, учнями та батьками. Офіційної урядової заборони поки що не буде, але її можуть запровадити влітку наступного року.

Фінляндія, як і Нідерланди, також анонсувала заборону на гаджети у шкільних класах. А у Німеччині лише в одній федеральній землі – Баварії – вже діяла така заборона на телефони у школах. Однак її скасували після завершення навчального року у 2023-му.