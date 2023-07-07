С 1 января 2024 под запрет в нидерландских школах попадут мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы. В министерстве образования уверены, что гаджеты мешают детям сосредоточиться на учебе.

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Телефоны отвлекают

Школы в Нидерландах смогут сами решить, как лучше организовать ограничения: кто-то может ввести запрет только в классах на уроках, а кто-то –по всей школе.

Некоторым ученикам позволят использовать электронные устройства в классе, но только при особой необходимости. К примеру, на уроке информатики. Также смартфоны могут оставить детям, у которых проблемы со здоровьем, чтобы они постоянно поддерживали связь с родителями.

Ученики должны уметь сосредотачиваться и иметь возможность хорошо учиться. Мобильные телефоны мешают, говорят научные исследования. Мы должны защитить учеников от этого,

– заявил министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф.

Правительство обратилось к руководству школ с просьбой согласовать правила внутреннего распорядка с учителями, учениками и родителями. Официального правительственного запрета пока не будет, но его могут ввести летом следующего года.

Финляндия, как и Нидерланды, также анонсировала запрет на гаджеты в школьных классах. А в Германии только в одной федеральной земле – Баварии – уже действовал такой запрет на телефоны в школах. Однако его отменили после завершения учебного года в 2023 году.