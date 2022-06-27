У Нідерландах зведуть тимчасове житло для 762 українських біженців

У Нідерландах отримали прихисток близько 65 тисяч українців. Більшість із них – жінки та діти.

У Нідерландах зведуть тимчасове житло для біженців

Декому із них потрібне тимчасове житло. Вже найближчим часом така можливість з'явиться – у нідерландському місті Влардінген для українських біженців зведуть район, у якому буде тимчасове житло. Там зможуть мешкати 762 людини.

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Поряд із бізнес-парком у Влардингені буде збудовано житловий район для прийому майже 800 українських біженців,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це буде тимчасове житло. Воно існуватиме близько 3 – 5 років.



Територія, на якій зведуть будинки для українців / Google Streetview

Загалом буде побудовано 409 будинків трьох типів: одномісні, двомісні та тримісні. Вони мають бути обладнані всім необхідним.

У районі також хочуть побудувати початкову школу, де викладатимуть вчителі з України, а ще медустанову, в якій буде сімейний лікар та стоматолог. Крім того, у планах є надувний спортзал, дитячий садок та дитячі майданчики.

Коли зведуть – поки невідомо

У травні був представлений конкретний план: на вільній ділянці землі поруч із заводом Unilever має бути побудований новий житловий район для українців. Втім, коли саме розпочнеться будівництво, наразі невідомо. Проте влада міста вже звернулася до нідерландського уряду, щоб залучити на це кошти.

Слід зауважити, що наразі у Влардингені офіційно зареєстровано 200 українців: 100 перебувають у притулках, ще 100 — гостюють у місцевих мешканців.

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