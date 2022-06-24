Комплекс будівель у Browarach Warszawskich

Так, одразу дві нагороди отримав комплекс будівель у Browarach Warszawskich (квартал вулиць Grzybowska, Wronia, Chłodna та Krochmalna). Одна з нагород – найпрестижніша – Grand Prix, а іншу привласнили за найкращу комерційну архітектуру.

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Комплекс зведений в районі Wola та займає чотири гектари. Мер Варшави відзначив ці будівлі за "відмінну архітектуру та продуманий урбанізм".



Комплекс будівель у Browarach Warszawskich / Фото propertynews

Ринок Bakalarska

Нагороди удостоївся й місцевий ринок Bakalarska (ul. Bakalarska, 11). Будівля виборола перемогу в категорії "Нове життя будівель". Хоч і ринок не вирізняється архітектурою, містяни все одно за нього активно голосують, адже там щодня вирує життя. І ще Bakalarska крізь роки зберігає свій автентичний характер.

Відділення неофілології та прикладної лінгвістики Варшавського університету

Ще дві нагороди отримала будівля, що розташована на ul. Dobra, 55. Відділення неофілології та прикладної лінгвістики Варшавського університету перемогло в категоріях "Найкраща архітектура громадського призначення" та "Рішення, що забезпечує доступність".

Дім Роналда Макдональда

Нагороду за найкращу житлову архітектуру отримав Дім Роналда Макдональда (ul. Księcia Trojdena, 2B). У цій будівлі надають безкоштовне житло батькам дітей, яких лікують у найближчій лікарні. Там дотримані майже лікарняні стандарти, але з домашньою атмосферою.



Дім Роналда Макдональда / Фото the-warsaw

Пляжу Romantyczna

Дві нагороди – за проєктування суспільного простору та за проекологічні рішення – отримав проєкт модернізації пляжу Romantyczna. Розташований він на правому березі Вісли в районі Вавер.

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