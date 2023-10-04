Людей більше, ніж місць: в країні ЄС зростає потік українських біженців

Потік українських біженців в Нідерландах зростає. Кількість осіб, які шукають притулок у центральному закладі розміщення в Утрехті, 1 жовтня перевищила його місткість вдвічі.

Тобто там ночує удвічі більше людей, ніж є місць. Владу закликають створити більше притулків, інакше доведеться відмовляти новоприбулим.

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У Нідерландах зростає потік українських біженців Українських біженців, які приїжджають до країни, спочатку розміщують у конференц-центрі Jaarbeurs, а потім розподіляють по голландських громадах. Так званий "Український центр" у Ярберсі є одним із двох центральних пунктів прийому нових біженців, інший в Амстердамі. Транзитний пункт прийому в Утрехті, який спочатку був побудований для розміщення 100 осіб, 1 жовтня виявив, що вміщує 186 осіб. Щоб впоратися з цим несподіваним напливом, адміністрація швидко організувала надання 250 ліжок. Зазвичай мешканців переселяли до муніципального притулку протягом доби, але зараз розміщення стає все важчим.

Ми не хочемо, щоб люди спали на вулиці, але через кількість тих, які приїжджають, ми повинні почати їм відмовляти,

– каже мер міста Утрехт Шарон Дейксма, підкресливши, що притулок стає все більш переповненим.

Вона додала, що заповнюваність притулків для біженців у Нідерландах була високою протягом багатьох місяців, але зараз зайнято 99% місць у країні, тому треба створити більше довготермінових притулків.

Українські біженці / Фото UnSplash

Які рішення приймають в країні?

Нещодавно Міністерство юстиції звернулося до 25 регіонів з проханням збільшити кількість доступних місць до 90 000 у найближчі тижні з додатковою цільовою метою у 97 000. Однак, за словами речника міністерства, ця мета ще не досягнута. Попри зусилля, останні дані показують, що лише 1 000 місць було успішно додано з 8 вересня, що на 500 менше порівняно з початковим планом.

Українські біженці з 1 жовтня отримуватимуть допомогу до 302 євро на людину. Ті, хто проживає у приймальний сім'ї, також має право на додаткову допомогу у розмірі 80 євро.

При цьому голова Ради Безпеки Ваутер Колфф виступає за скорочення прожиткового мінімуму для українців. На його думку, деякі українські біженці їдуть до Нідерландів саме з цієї причини. Він також виступає за те, щоб біженці з третіх країн повернулися до своєї країни походження. Мовиться про приблизно 3 000 іноземців, які працювали чи навчалися в Україні на початок війни, а потім попросили тимчасовий захист у Нідерландах.

, наразі у Нідерландах зареєстровані 98 920 українських біженців. Притулки розраховані на 82 890 ліжок, з них 81 983 використовуються.