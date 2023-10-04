То есть там ночует вдвое больше людей, чем мест. Власть призывают создать больше приютов, иначе придется отказывать новоприбывшим.

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В Нидерландах растет поток украинских беженцев Украинских беженцев, приезжающих в страну, сначала размещают в конференц-центре Jaarbeurs, а затем распределяют по голландским общинам. Так называемый "Украинский центр" в Ярберсе – один из двух центральных пунктов приема новых беженцев, другой в Амстердаме. Транзитный пункт приема в Утрехте, первоначально построенный для размещения 100 человек, 1 октября обнаружил, что вмещает 186 человек. Чтобы справиться с этим неожиданным наплывом, администрация быстро организовала предоставление 250 коек. Обычно жителей переселяли в муниципальное убежище в течение суток, но сейчас размещение становится все труднее.

Мы не хотим, чтобы люди спали на улице, но из-за количества приезжающих мы должны начать им отказывать,

– говорит мэр города Утрехт Шарон Дейксма, подчеркнув, что убежище становится все более переполненным.

Она добавила, что заполняемость приютов для беженцев в Нидерландах была высокой в течение многих месяцев, но сейчас занято 99% мест в стране, поэтому нужно создать больше долгосрочных приютов.

Украинские беженцы / Фото UnSplash

Какие решения принимаются в стране?

Недавно Министерство юстиции обратилось в 25 регионов с просьбой увеличить количество доступных мест до 90 000 в ближайшие недели с дополнительной целевой целью в 97 000. Однако, по словам представителя министерства, эта цель еще не достигнута. Несмотря на усилия, последние данные показывают, что только 1 000 мест были успешно добавлены с 8 сентября, что на 500 меньше по сравнению с первоначальным планом.

Украинские беженцы с 1 октября будут получать пособие до 302 евро на человека. Проживающие в приемной семье также имеют право на дополнительную помощь в размере 80 евро.

При этом глава Совета Безопасности Ваутер Колфф выступает за сокращение прожиточного минимума для украинцев. По его мнению, некоторые украинские беженцы едут в Нидерланды именно по этой причине. Он также выступает за то, чтобы беженцы из третьих стран вернулись в свою страну происхождения. Речь идет о примерно 3 000 иностранцах, которые работали или учились в Украине до начала войны, а затем попросили временную защиту в Нидерландах.

Заметим, в настоящее время в Нидерландах зарегистрировано 98 920 украинских беженцев. Приюты рассчитаны на 82 890 коек, из них 81 983 используются.