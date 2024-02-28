Одразу після Польщі: ще одна країна закрила центральний пункт прийому українських біженців

У Нідерландах закрили центральний пункт прийому українців, який відігравав ключову роль у наданні допомоги та підтримки біженцям. Це рішення стало несподіванкою для багатьох, враховуючи продовження гуманітарної кризи та потребу українців у притулку.

Мовиться про центральний пункт прийому українців в місті Утрехт. Центр переповнений – минулої ночі там ночували 154 біженців, а місця є лише для 140 осіб.

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У Нідерландах закрився центральний пункт прийому українців

Центральний пункт прийому українців закрився 27 лютого. Наголошується, що пункт стикається з критичним переповненням біженцями свого центрального пункту прийому, що призвело до його тимчасового закриття для нових осіб.

Із зазначеною місткістю в 140 людей, центр був змушений прийняти 154 біженців в ніч на 26 лютого, що спричинило перевантаження наявних ресурсів. Умови проживання ускладнилися через довгі черги до санвузлів та недостатню приватність для біженців, що спонукало владу до закриття центру для нових осіб.

Приймальна зона розташована у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). Оскільки в Нідерландах більше немає місця, українцям нема куди подітися. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки щодня до центру в Утрехті звертаються від 50 до 70 нових людей, шукаючи допомогу та підтримку. Двері пункту прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менше ніж 80.

Відтепер українці, які не потребують негайної допомоги та не належать до вразливих категорій, мають знайти житло самостійно.

У Нідерландах закрився центральний пункт прийому українців / Фото ANP

Як зазначається на сторінці help-ukraine.nl, українці, які прибули до Нідерландів, мають два шляхи отримати тимчасове житло:

звернутися в одну з офіційних локацій прийому переміщених осіб з України, де можна буде розпочати процес реєстрації; знайти сім'ю, яка прийме до себе додому.

Зауважимо, чимало українці прямують до країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії. Інтеграція в чужій країні – це завжди про виклики! Тож з якими проблемами стикаються українці у країнах Балтії через два роки війни – читайте у матеріалі!