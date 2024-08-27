Доводиться годинами стояти у черзі: яка європейська столиця стала найбільш перенаселеним містом

Тревел-експерти провели дослідження, щоб виокремити найбільш перенаселене місто світу. Рейтинг очолив Париж. Там на один квадратний кілометр припадає 351 429 відвідувачів.

Мандрівка – найкращий спосіб пізнати світ та себе у ньому. Однак іноді натовпи туристів можуть зіпсувати враження від нової класної локації. На жаль, влітку 2024 року чимало міст навіть охопили масштабні антитуристичні протести. Місцеві мешканці заявляють, що не можуть спокійно жити там.

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Яка столиця ЄС – найбільш перенаселене місто

Найбільш перенаселеним містом ЄС визнали Париж. На один квадратний кілометр там припадає 351 429 відвідувачів. Туристи зауважують, що доводиться витрачати години омріяної відпустки на просте стояння у черзі.

Якщо ви хочете витратити багато грошей на те, щоб годинами й годинами стояти в чергах, відвідуючи кожне місце, де відвідують тисячі людей, приїжджайте і відвідайте Париж,

– бідкаються мандрівники.



Одних Париж захоплює, інших – розчаровує / Unsplash

Водночас інші зауважують, що, попри все, Париж – неймовірний та чарівний. Він закохує з першого погляду й вартує кожної витраченої хвилини.

Окрім того, туристам, яким не сподобався Париж, рекомендують приїхати туди ще раз. Зауважують, що другий шанс для міста світла – чудова ідея.