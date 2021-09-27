Незаконно допомагали українцям отримати легалізацію: у Польщі затримали злочинну групу

Прикордонна служба в місті Ельблонґ, що на півночі країни, викрила шахраїв, які допомагали іноземцям, переважно громадянам України, незаконно легалізувати перебування в Польщі. У результаті операції затримали чотирьох осіб у віці від 25 до 57 років.

Завдяки злочинцям іноземці могли безперешкодно в'їхати на територію Європейського Союзу. Учасників групи звинуватили у порушенні закону задля особистої вигоди.

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Деталі справи

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що підозрювані за гроші подавали в управління праці фальшиві заяви про намір працевлаштувати іноземців, насамперед українців, на сезонну роботу в садівництві. Таким чином мігранти незаконно потрапляли в Польщу і перебували в країні.

Анджей Юзьвяк з Морського відділення Прикордонної служби в Гданську розповів, що прикордонники перехопили документацію фірм, які на платній основі полегшували іноземцям легалізацію перебування в Польщі, а також вилучили майно, що належить затриманим, та приховані під матрацом ліжка в одному з приміщень 50 тисяч злотих і 210 тисяч євро. Загальна вартість вилученої готівки перевищує 1 мільйон злотих.

Усій групі тепер загрожує до 5 років позбавлення волі.