Українські автівки у Відні розмалювали символом агресії РФ: поліція шукає зловмисників

У Відні невідомі нанесли на авто з українськими номерами літеру "‎Z". Австрійська поліція розпочала розслідування і вже шукає порушників.

Акт вандалізму зафіксували на ранок у віденському районі Донауштадт. Символ "‎Z" помітили на шістьох автівках з українськими номерами.

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Вандалів розшукують

У віденській поліції підтвердили: на сьогодні розслідують 6 справ за підозрою у пошкодженні майна невідомими зловмисниками. Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про цей інцидент.

Фото очевидці поширюють у твітері:

Заборона символу агресії

Літера "‎Z" уже давно стала символом російської агресії в Україні. У деяких європейських державах її заборонено демонструвати.

У Чехії, наприклад, пропонували карати за цей символ, як за демонстрацію нацистської свастики. А у Молдові остаточно заборонили георгіївську стрічку та символи "‎Z" і "‎V", якими Росія позначала військову техніку під час вторгнення. Заборону затвердила президентка Молдови Мая Санду.

У Німеччині за використання символу російських окупантів штрафуватимуть, адже це прирівнюється до порушення громадського порядку. У березні суд німецького Вісбадена стягнув 1 500 євро з чоловіка, який ходив на роботу у футболці з літерою "‎Z". Причому штраф він сплатив на користь організації, що надає допомогу українцям.