Нетипові церковники: як живуть у Німеччині пасторки-лесбійки

Еллен і Штеффі Радтке – пасторки в євангелічній церкві. Вони популяризують віру серед квірів, виховують дитину та ведуть блог на ютубі.

Пасторки живуть в офіційно зареєстрованому шлюбі. Кажуть, віряни ставляться до них дуже позитивно.

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Гомосексуалісти і церква

Штеффі Радтке зазначає, що в євангелічній церкві у Німеччині проповідники-гомосексуали вже давно не є рідкістю. У неї самої є з десяток знайомих, які служать у церкві й не приховують своєї нетрадиційної орієнтації. У цьому сенсі, каже Штеффі, євангелічна церква більш толерантна, ніж католицька. За її словами, багато євангелічних пасторів благословляють одностатеві пари та проводять обряди хрещення їхніх дітей.

Елен Радтке додає, що відтоді, як парафіянам її громад стало відомо, що Елен лесбійка, до неї почали звертатися багато людей похилого віку серед вірян, які практично більшу частину свого життя приховували від церкви, що вони гомосексуали. Тепер ці люди нарешті вирішили довіритися їй та відкрито розповідають про свої радощі й проблеми. Ще кілька років тому таке було годі собі уявити, каже пасторка.

У Німеччині в церкві працюють пасторки-лесбійки: дивіться відео

Елен розмірковує так: якщо у світському житті гомосексуалістів зрівняли у правах з гетеросексуалами – і вони можуть укладати шлюби, робити кар'єри та виховувати дітей, то нелогічно для церкви прикидатися, що ЛГБТ не існує.

Жінки вирішили одразу бути чесними перед парафіянами. Так, Штеффі за кілька тижнів до початку своєї роботи в нижньосаксонському селі Айме написала листа, в якому повідомила про те, що є лесбійкою та буде жити у селі разом зі своєю дружиною, теж пасторкою. Люди мали час, щоб обдумати це. Як наслідок, більшість людей поставилися до пари цілком доброзичливо. Хоча були винятки. Наприклад, одна жінка взагалі припинила ходити на богослужіння.

Загалом подружжю подобається місце, де вони живуть і працюють. Жінки запевняють, що вже чотири роки почувають себе там щасливими.

Еллен і Штеффі Радтке – пасторки в євангелічній церкві / Фото DW

Історія кохання

Еллен і Штеффі Радтке разом вже сім років, ще зі студентських часів. Вони познайомилися у Берліні, де обидві здобували вищу теологічну освіту. Еллен припинила приховувати свою сексуальну орієнтацію ще у 19 років, а Штеффі тоді, коли закохалася в Елен. Після отримання дипломів вони працювали у Бранденбурзі. Потім – вирушили до вище згаданого Айме, що поблизу Ганновера.

Цікаво, що в Земельній євангелічній церкві Ганновера з 2019 року офіційно дозволено благословляти одностатеві пари.

З 12 жовтня 2020 року закохані виховують доньку Фідес (Fides). Ім'я в перекладі з латинської означає віру, довіру і впевненість. Шлях до цієї мрії був нелегким. Еллен Радтке намагалася завагітніти довгих п'ять років. Донорську сперму вони отримали з Данії та самі привезли її в клініку з лікування безпліддя для подальшого запліднення Еллен.

Одностатевим лесбійським сім'ям у Німеччині набагато важче реалізувати мрію стати батьками, ніж безплідним гетеросексуальним парам. Всі фінансові витрати на придбання та транспортування донорської сперми вони повинні покривати з власної кишені. Для гетеросексуальних пар ці послуги від спеціальних клінік з лікування безпліддя оплачують каси медичного страхування. Та Елен і Штеффі пощастило знайти спонсора. Ним стало регіональне радіо Radio ffn. Воно подарувало жінкам дві з половиною тисячі євро.

Дівчинка народилася в селі, де проживає пара. За час пандемії там народилося ще кілька дітей, тож жінки радіють, що їхня донька матиме з ким гратися, коли підросте.

Сім'я не проти ще одного поповнення. Та пасторки підкреслюють, що поки в Німеччині тільки в гетеросексуальних сім'ях унаслідок штучного запліднення права батьківства і материнства визнаються автоматично. В одностатевих сім'ях необхідний процес усиновлення для того, щоб батьки мали рівні права на дитину. Ця процедура доволі тривала і складна. Та пара готова долати подібні труднощі задля родинного щастя.

Німецькі пасторки-лесбійки стали батьками / Фото DW

У несподіваної пари – несподіване хобі

Жінки-пасторки вже давно відомі за межами своєї євангелічної громади в селі Айме, де живе лише близько двох тисяч осіб. Популярними їх зробив блог у ютубі. Там вони діляться всім: сімейними буднями, розповідями про церкву, радощами та проблемами, з якими зіштовхуються.

Члени нашої громади часто залишають позитивні коментарі під нашими відеокліпами, і навіть вступають в суперечку з тими, хто залишає неприємні й образливі відгуки,

– розповідає Штеффі.

Представники громади відповідають хейтерам, що знають цих жінок і що пасторки своїм прикладом доводять: церква стає строкатою, в ній є місце для найрізноманітніших людей, для яких віра в Бога залишається важливою опорою в житті.

На своєму каналі у ютубі пасторки-лесбійки публікують нове відео щосереди о 19:00. Одна з найпопулярніших тем – проблеми дискримінації гомосексуалів в церкві або у світському житті. Ці випуски на каналі виходять під назвою Anders Amen (Амінь по-іншому).

Зараз канал німкень має 24 тисячі фоловерів. Їхня кількість постійно збільшується. Віднедавна допомогу в роботі над сюжетами жінкам надає Радіо Євангелічної церкви Нижньої Саксонії й Бремена (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH). Тож каналу пророкують грандіозний успіх.

Ролик з серії Anders Amen (Амінь по-іншому): дивіться відео