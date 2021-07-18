Пасторы живут в официально зарегистрированном браке. Говорят, верующие относятся к ним очень положительно.

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Гомосексуалисты и церковь

Штеффи Радтке отмечает, что в евангелической церкви в Германии проповедники-гомосексуалы уже давно не являются редкостью. У нее самой есть с десяток знакомых, которые служат в церкви и не скрывают своей нетрадиционной ориентации. В этом смысле, говорит Штеффи, евангелическая церковь более толерантная, чем католическая. По ее словам, многие из евангелических пасторов благословляют однополые пары и проводят обряды крещения их детей.

Элен Радтке добавляет, что с тех пор, как прихожанам ее общин ы стало известно, что Элен лесбиянка, к ней стали обращаться многие пожилые люди среди верующих. Они практически большую часть своей жизни скрывали от церкви, они гомосексуалы. Теперь эти люди наконец решили довериться ей и открыто рассказывают о своих радостях и проблемах. Еще несколько лет назад такое было невозможно себе представить, говорит пастор.

В Германии в церкви работают пасторы-лесбиянки: смотрите видео

Элен рассуждает так: если в светской жизни гомосексуалистов сравняли в правах с гетеросексуалами – и они могут заключать браки, делать карьеры и воспитывать детей, то нелогично для церкви притворяться, что ЛГБТ не существует.

Женщины решили сразу быть честными перед прихожанами. Так, Штеффи за несколько недель до начала своей работы в нижнесаксонском селе Айме написала письмо, в котором сообщила о том, что является лесбиянкой и будет жить в селе вместе со своей женой, тоже пастором. Люди имели время, чтобы обдумать это. Как следствие, большинство людей отнеслись к паре вполне доброжелательно. Хотя были исключения. Например, одна женщина вообще прекратила ходить на богослужение.

В общем супругам нравится место, где они живут и работают. Женщины уверяют, что уже четыре года чувствуют себя там счастливыми.

Эллен и Штеффи Радтке – пасторкы в евангелической церкви / Фото DW

История любви

Эллен и Штеффи Радтке вместе уже семь лет, еще со студенческих времен. Они познакомились в Берлине, где обе получали высшее теологическое образование. Эллен прекратила скрывать свою сексуальную ориентацию еще в 19 лет, а Штеффи тогда, когда влюбилась в Элен. После получения дипломов они работали в Бранденбурге. Потом – отправились в Айме, возле Ганновера.

Интересно, что в Земельной евангелической церкви Ганновера с 2019 года официально разрешено благословлять однополые пары.

С 12 октября 2020 года влюбленные воспитывают дочь Фидес (Fides). Имя в переводе с латинского означает веру, доверие и уверенность. Путь к этой мечте был нелегким. Эллен Радтке пыталась забеременеть долгих пять лет. Донорскую сперму они получили из Дании и сами привезли ее в клинику по лечению бесплодия для дальнейшего оплодотворения Эллен.

Однополым лесбийским семьям в Германии гораздо труднее реализовать мечту стать родителями, чем бесплодным гетеросексуальным парам. Все финансовые затраты на приобретение и транспортировку донорской спермы они должны покрывать из собственного кармана. Для гетеросексуальных пар эти услуги от специальных клиник по лечению бесплодия оплачивают кассы медицинского страхования. Но Элен и Штеффи удалось найти спонсора. Им стало региональное радио Radio ffn. Оно подарило женщинам две с половиной тысячи евро.

Девочка родилась в селе, где проживает пара. За время пандемии там родилось еще несколько детей, поэтому женщины радуются, что их дочь будет иметь с кем играть, когда подрастет.

Семья не против еще одного пополнения. Но пасторы подчеркивают, что пока в Германии только в гетеросексуальных семьях вследствие искусственного оплодотворения права отцовства и материнства признаются автоматически. В однополых семьях необходимый процесс усыновления для того, чтобы родители имели равные права на ребенка. Эта процедура довольно длительная и сложная. Но пара готова преодолевать подобные трудности для семейного счастья.

Немецкие пасторы-лесбиянки стали родителями / Фото DW

В неожиданной пары – неожиданное хобби

Женщины-пасторы уже давно известны за пределами своей евангелической общины в селе Айме, где живет всего около двух тысяч человек. Популярными их сделал блог в ютубе. Там они делятся всем: семейными буднями, рассказами о церкви, радостями и проблемами, с которыми сталкиваются.

Члены нашей общины часто оставляют положительные комментарии под нашими видеоклипами, а также вступают в спор с теми, кто оставляет неприятные и оскорбительные отзывы,

– рассказывает Штеффи.

Представители общины отвечают хейтерам, что знают этих женщин и пасторы своим примером доказывают: церковь становится пестрой, в ней есть место для самых разных людей, для которых вера в Бога остается важной опорой в жизни.

На своем канале в ютубе пасторы-лесбиянки публикуют новое видео каждую среду в 19:00. Одна из самых популярных тем – проблемы дискриминации гомосексуалов в церкви или в светской жизни. Эти выпуски на канале выходят под названием Anders Amen (Аминь по-другому).

Сейчас канал имеет 24 тысячи фолловеров. Их количество постоянно увеличивается. Недавно помощь в работе над сюжетами женщинам начало предоставлять Радио Евангелической церкви Нижней Саксонии и Бремена (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH). Поэтому каналу пророчат грандиозный успех.