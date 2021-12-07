Непочищена машина та сніг на фарах: за що у Польщі можуть виписати чималий штраф

Зима – найгірший час для водіїв та їхніх автомобілів. Окрім складних погодних умов, власнику авто у Польщі можуть виписати штраф аж до 500 злотих. Як цього уникнути – розповідаємо далі.

Перш за все, варто пам'ятати, що усі ці правила створені для безпеки водіїв та пішоходів. Тож, дотримуватися їх варто не лише для того, щоб не отримати штраф, а для того, щоб уникнути аварії.

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Зимові штрафи для водіїв

Правила дорожнього руху у Польщі трохи відрізняються від тих, що діють в Україні. До того ж за їхнім виконаннім строго стежать польські правоохоронці. Аби не вскочити у халепу, треба знати базові речі.

Сніг на фарах

Багато водіїв взимку забувають очистити фари від снігу. Однак це дуже важлива річ. Адже бруд заважає світловому потоку та погіршує видимість. У такий спосіб водій створює дискомфорт іншим учасникам дорожнього руху. За це йому загрожує до 200 злотих штрафу. Така ж ситуація і з брудними номерними знаками. За це порушника оштрафують щонайменше на 100 злотих.

Непочищена машина

Сніг, що падає, з машини під час її нагрівання знижує видимість для всіх навколо. Тому поліцейські можуть розглядати таку ситуацію як створення загрози на дорозі. Це може закінчитися штрафом від 20 до 500 злотих.

Найбільшу міру покарання – штраф у 500 злотих – також можуть накласти за:

брудне скло через несправність двірників,

зношені щітки склоочисника,

відсутність рідини, що омиває скло.

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Використання літньої гуми взимку

У Польщі немає зобов'язання використовувати зимові шини, хоча є постанова, яка стверджує:

Транспортний засіб, що бере участь у дорожньому рух, має бути обладнаний і обслуговуватися таким чином, щоб його використання не наражало на небезпеку людей.

На практиці, якщо ми не викликаємо аварії або, принаймні, загрози, то штраф за керування на літній гумі засніженою дорогою не застосовується.

А як щодо всесезонних шин? Усі сезонні шини, якщо на них є символ 3PMSF (сніжинка на тлі трьох гірських вершин) вважаються зимовими шинами у всіх без винятку країнах ЄС. Володіючи всесезонні шини на колесах, ми виконуємо зобов'язання їздити на зимових шинах.

У Польщі заборонено їздити на шипованій гумі! Зимова гума у Польщі дозволено, але вона має бути без шипів, так звана липучка.

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