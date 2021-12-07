Прежде всего следует помнить, что все эти правила созданы для безопасности водителей и пешеходов. Следовательно, придерживаться их следует не только для того, чтобы не получить штраф, а и для того, чтобы избежать аварии.

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Зимние штрафы для водителей

Правила дорожного движения в Польше несколько отличаются от действующих в Украине. К тому же, за их исполнением строго следят польские правоохранители. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно знать базовые вещи.

Снег на фарах

Многие водители зимой забывают очистить фары от снега. Однако это очень важная вещь. Ведь грязь мешает световому потоку и ухудшает видимость. Таким образом, водитель создает дискомфорт другим участникам дорожного движения. За это ему грозит до 200 злотых штрафа. Такая же ситуация и с грязными номерными знаками. За это нарушителя оштрафуют по меньшей мере на 100 злотых.

Неочищенная машина

Падающий снег с машины во время ее нагревания снижает видимость для всех вокруг. Потому полицейские могут рассматривать такую ​​ситуацию как создание угрозы на дороге. Это может закончиться штрафом от 20 до 500 злотых.

Наибольшую меру наказания – штраф в 500 злотых – также могут наложить за:

грязное стекло из-за неисправности дворников,

изношенные щетки стеклоочистителя,

отсутствие жидкости, омывающей стекло.

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Использование летней резины зимой

В Польше нет обязательства использовать зимние шины, хотя есть постановление, утверждающее:

Транспортное средство, участвующее в дорожном движении, должно быть оборудовано и обслуживаться таким образом, чтобы его использование не подвергало опасности людей.

На практике, если мы не вызываем аварии или по крайней мере угрозы, то штраф за управление на летней резине на заснеженной дороге не применяется.

А как насчет всесезонных шин? Все сезонные шины, если на них есть символ 3PMSF (снежинка на фоне трех горных вершин), считаются зимними шинами во всех без исключения странах ЕС. Обладая всесезонными шинами на колесах, мы выполняем обязательства ездить на зимних шинах.

Обратите внимание! В Польше запрещено ездить на шипованной резине! Зимняя резина в Польше разрешена, но она должна быть без шипов, так называемая липучка.

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