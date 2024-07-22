Унікальні кадри – вони живі: в Перу зафіксували плем'я, яке відмовляється від контакту зі світом

У Перу з'явилися кадри з життя плем'я Mashco Piro – однієї з найбільших груп, які продовжують чинити опір контактам із зовнішнім світом, що не виходить на зв'язок. Плем'я було змушене покинути своє середовище проживання в джунглях через присутність лісозаготівельників на їхній землі.

Унікальні кадри опублікував проєкт Survival International, який спеціалізується на допомозі малим нецивілізованим племенам по всьому світу. Пропонуємо і вам переглянути це відео.

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Неконтактне плем'я незадоволене діяльністю "цивілізованих"

На нещодавно оприлюднених кадрах видно, як велика група людей прибуває на берег річки в перуанській Амазонії, розташованої в безпосередній близькості від кількох лісозаготівельних концесій. Активісти закликають до негайного відкликання ліцензій на лісозаготівлю в цьому районі, стверджуючи, що ця земля по праву належить народу Mashco Piro.



Неконтактне плем'я Mashco Piro вийшло з джунглів через активність лісорубів на їхній землі / Фото Survival International

Останніми днями на півдні Перу відбулася значна подія: понад п'ятдесят членів племені Mashco Piro вийшли з джунглів і наблизилися до сіл контактних племен. Їх представники виступили з посланням, в якому висловили своє обурення присутністю лісозаготівельників на їхній землі.

Це неспростовний доказ того, що багато Mashco Piro живуть у цій місцевості, яку уряд не тільки не захистив, але й фактично продав лісозаготівельним компаніям. Лісоруби можуть принести нові хвороби, які знищать Mashco Piro,

– каже президент місцевої організації корінних народів FENAMAD Альфредо Варгас Піо.

Також він додав, що існує ризик насильства з обох сторін, тому дуже важливо, щоб територіальні права Mashco Piro були визнані та захищені законом.

Mashco Piro вийшли з джунглів: дивіться відео

Такої ж думки дотримуються і в організації Survival International, яка оприлюднила унікальні кадри з людьми неконтактного племені.

Зауважимо, неконтактні племена — це групи корінних народів, які живуть в ізоляції від сучасної цивілізації і не мають значущих контактів з зовнішнім світом.