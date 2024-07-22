Уникальные кадры опубликовал проект Survival International, который специализируется на помощи малым нецивилизованным племенам по всему миру. Предлагаем и вам посмотреть это видео.

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Неконтактное племя недовольно деятельностью "цивилизованных"

На недавно обнародованных кадрах видно, как большая группа людей прибывает на берег реки в перуанской Амазонии, расположенной в непосредственной близости от нескольких лесозаготовительных концессий. Активисты призывают к немедленному отзыву лицензий на лесозаготовку в этом районе, утверждая, что эта земля по праву принадлежит народу Mashco Piro.



Неконтактное племя Mashco Piro вышло из джунглей из-за активности лесорубов на их земле / Фото Survival International

В последние дни на юге Перу произошло значительное событие: более пятидесяти членов племени Mashco Piro вышли из джунглей и приблизились к селам контактных племен. Их представители выступили с посланием, в котором выразили свое возмущение присутствием лесозаготовителей на их земле.

Это неопровержимое доказательство того, что многие Mashco Piro живут в этой местности, которую правительство не только не защитило, но и фактически продало лесозаготовительным компаниям. Лесорубы могут принести новые болезни, которые уничтожат Mashco Piro,

– говорит президент местной организации коренных народов FENAMAD Альфредо Варгас Пио.

Также он добавил, что существует риск насилия с обеих сторон, поэтому очень важно, чтобы территориальные права Mashco Piro были признаны и защищены законом.

Mashco Piro вышли из джунглей: смотрите видео

Такого же мнения придерживаются и в организации Survival International, которая обнародовала уникальные кадры с людьми неконтактного племени.

Заметим, неконтактные племена – это группы коренных народов, которые живут в изоляции от современной цивилизации и не имеют значимых контактов с внешним миром.