Негатив і стереотипи: чому висвітлення образів мігрантів у ЗМІ потребує реформування
Джерело:МОМ
Агентство ООН з міграції презентувало перше комплексне дослідження, здійснене спільно з Інститутом масової інформації (ІМІ). Аналіз наративів і тональності висвітлення теми міграції у медіа показав суперечливі результати.
Для дослідження експерти проаналізували 611 матеріалів, опублікованих у національних медіа, та 263 новини у регіональних ЗМІ. Проведені роботи дали аналітикам зрозуміти, що більшість ЗМІ поширюють новини про мігрантів у негативному світлі. Причому, відбувається це як на національному, так і на регіональному рівнях. Відтак, Агентство ООН з питань міграції дійшло висновку, що висвітлення мігрантів у медійному просторі потребує більш збалансованого та людиноцентричного підходу.
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Як зображають мігрантів у ЗМІ
Серед медійних наративів про мігрантів в Україні, як показують результати проведеного моніторингу, переважають кримінальні новини та повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Ці теми складають понад 42% усіх нових про українців за кордоном.
Відбувається зловживання також темою про ризики роботи за кордоном. Так, 28% публікацій у національних ЗМІ та 38% регіональних повідомлень загострюють увагу на тому, що українці потрапляють у різні афери та халепи при працевлаштуванні за межами своєї країни.
Загалом, зауважують організатори дослідження, кожна п'ята новина (22%) про мігрантів у національних медіа має ознаки недостатнього розуміння етичних та журналістських стандартів. Мігрантів надто часто називають: нелегалами, злочинцями, чужинцями чи навіть гібридною зброєю. Варто зауважити, що ЗМІ нерідко викривають ідентичність мігрантів чи публікують їхні фото без згоди людей, при цьому відверто дегуманізуючи особистості. Таким чином образ мігранта у ЗМІ здебільшого є токсичним.
Заступниця Голови місії МОМ в Україні Елізабет Ворн наголосила на важливості того, щоб журналісти мали знання та навички, які дозволять їм розповідати про міграцію на основі фактів та зважаючи на права людини.
У повідомленнях ЗМІ часто зустрічаються прості чорно-білі розповіді про складне явище міграції, підпорядковані домінуючим дискурсам про те, хто є своїми, а хто – "іншими" чи "чужинцями". Позитивні історії міграції висвітлюються недостатньо,
– вважає експертка.
Головні наративи про українських мігрантів у ЗМІ / Зображення МОМ
Ключові теми матеріалів в українських ЗМІ, в яких згадувалися мігранти / Зображення МОМ
Як можна покращити ситуацію
На основі ключових висновків свого дослідження, МОМ та ІМІ розробили рекомендації щодо того, як в публічному просторі варто порушувати тему міграції, аби не створювати мову ворожнечі, не залякувати аудиторію та не поширювати дезінформацію.
Важливі рекомендації, на які варто звернути увагу:
- ретельно перевіряти факти й надійність джерел інформації;
- не зациклюватися на новинах про злочини та правопорушення;
- висвітлювати мігрантів у медіа об'єктивно і безсторонньо;
- не вдаватися до ксенофобії, оцінних суджень, нетолерантних висловів, об'єктивації мігрантів, надто емоційних узагальнень та перебільшень тощо;
- шукати ширший контекст, давати бекграунд до події, про яку йдеться;
- залучати до коментування професійних експертів, правозахисників, представників міжнародних організацій, юристів, які працюють зі справами мігрантів, та організації, що представляють інтереси національних меншин;
- частіше висвітлювати позитивні новини: писати приклади успіху українців за кордоном, волонтерство, передові рішення та корисні поради для легального життя та роботи в іншій країні;
- не маніпулювати думкою про те, що еміграція завжди спричинена безвихідним становищем і не применшувати на цьому фоні імідж своєї країни;
- стежити за актуальністю новин;
- не розглядати новини однобоко, залишати простір для роздумів.
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