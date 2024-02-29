Як зрозуміти, що з літаком щось не так: ексстюардеса розкрила таємні знаки під час польоту

Колишня стюардеса Ліза Г'юз розповіла, які тривожні знаки можуть вказувати, що під час польоту щось пішло не так. Зокрема, варто спостерігати за поведінкою членів екіпажу.

За словами Г'юз, одним з тривожних дзвіночків є те, коли члени екіпажу починають активно спілкуватися з кабіною пілотів. Окрім того, варто зважати на тон розмов. Якщо вони – нерівні й прямі, отже екіпаж щось сильно турбує.

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Окрім того, якщо пасажири помітили, що члени екіпажу готують аварійне обладнання, можна починати готуватися до тривожного оголошення.

Незвичайні шуми, вібрації або зміни в схемі польоту (наприклад, раптова зміна висоти) можуть вказувати на механічні проблеми. Ваші органи чуття – справді хороший індикатор того, що в літаку щось іде не так,

– наголосила Г'юз.

Зокрема, серед ознак, що щось йде не за планом, колишня стюардеса назвала:

зміну в освітленні салону літака;

розгортання кисневих масок;

введення аварійних протоколів.

Коли може знадобитися аварійна посадка

Г'юз також наголосила на чотирьох випадках, коли може знадобитися аварійна посадка літака. Мовиться про:

технічні неполадки літака;

екстрені медичні ситуації;

загрози безпеці;

складні погодні умови.

Ексстюардеса розкрила механізм екстреної посадки. Насамперед людей мають сповістити про те, що відбувається на борту. Далі необхідно ознайомити пасажирів з використанням положення "скоба". Коли літак приземлиться, екіпаж має подбати, аби усі пасажири змогли безпечно вийти з салону літака.