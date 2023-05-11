Не всі землі: де в Німеччині ще приймають українських біженців
Джерело:ukrainianingermany.dе
Німеччина надає прихисток понад 1 мільйону біженців з України. Українці продовжують тікати від війни у цю країну, хоча житла в значній частині регіонів вже немає.
Так, багато земель Німеччини вже не приймають біженців, втім, є ще декілька доступних. Які федеральні землі продовжують приймати українських біженців у травні – читайте у матеріалі!
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Українці, які планують отримати тимчасовий захист у Німеччині, можуть звертатися у табори первинного прийому.
Українських біженців приймають у таких землях:
- Берлін:
старий аеропорт Тегель.
- Баварія:
Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);
Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).
- Тюрингія:
Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Німеччина).
- Баден-Вюртемберг:
Зіндельфінген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);
Ельванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);
Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
- Нижня Саксонія:
Ганновер Мессехалле (Зал 21, Виставковий центр, 30521 Ганновер);
Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);
Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).
- Гессен:
Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).
- Північний Рейн-Вестфалія:
Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) тільки на перерозподіл далі.
- Шлезвіг-Гольштейн:
Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);
- Саксонія:
Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);
Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).
Чи можна потрапити на інші землі?
Інші землі приймають біженців тільки в рідкісних винятках, а саме, якщо у мігрантів є вагома причина потрапити до певної землі, а саме:
- робочий контракт;
- довідка щодо навчання;
- близькі родичі (чоловік / дружина, неповнолітні діти) або друзі чи знайомі, які готові прописати.
Для того, щоб знати точно чи приймає федеральна земля, або місто, в яке ви плануєте їхати, то спочатку зверніться до міграційної служби (Ausländerbehörde). Але врахуйте, що Міграційні служби не завжди швидко відповідають на електронні листи та дзвінки.