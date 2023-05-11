Не всі землі: де в Німеччині ще приймають українських біженців

Так, багато земель Німеччини вже не приймають біженців, втім, є ще декілька доступних. Які федеральні землі продовжують приймати українських біженців у травні – читайте у матеріалі!

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Українці, які планують отримати тимчасовий захист у Німеччині, можуть звертатися у табори первинного прийому.

Українських біженців приймають у таких землях:

Берлін:

старий аеропорт Тегель.

Баварія:

Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);

Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).

Тюрингія:

Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Німеччина).

Баден-Вюртемберг:

Зіндельфінген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);

Ельванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

Нижня Саксонія:

Ганновер Мессехалле (Зал 21, Виставковий центр, 30521 Ганновер);

Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);

Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) тільки на перерозподіл далі.

Шлезвіг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

Саксонія:

Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);

Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).

Чи можна потрапити на інші землі?

Інші землі приймають біженців тільки в рідкісних винятках, а саме, якщо у мігрантів є вагома причина потрапити до певної землі, а саме:

робочий контракт;

довідка щодо навчання;

близькі родичі (чоловік / дружина, неповнолітні діти) або друзі чи знайомі, які готові прописати.

Для того, щоб знати точно чи приймає федеральна земля, або місто, в яке ви плануєте їхати, то спочатку зверніться до міграційної служби (Ausländerbehörde). Але врахуйте, що Міграційні служби не завжди швидко відповідають на електронні листи та дзвінки.

Зауважте: згідно з даними Європейського статистичного управління, від початку повномасштабного вторгнення і до березня 2023 року близько 3,9 мільйона українців набули статусу тимчасового захисту в Євросоюзі.