Не все земли: где в Германии еще принимают украинских беженцев

Так, многие земли Германии уже не принимают беженцев, впрочем, есть еще несколько доступных. Какие федеральные земли продолжают принимать украинских беженцев в мае – читайте!

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Украинцы, планирующие получить временную защиту в Германии, могут обращаться в лагеря первоначального приема.

Украинских беженцев принимают в следующих землях:

Берлин:

старый аэропорт Тегеля.

Бавария:

Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);

Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).

Тюрингия:

Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Германия).

Баден-Вюртемберг:

Зиндельфинген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);

Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

Нижняя Саксония:

Ганновер Мессехалле (Зал 21, Выставочный центр, 30521 Ганновер);

Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);

Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) только на перераспределение дальше.

Шлезвиг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

Саксония:

Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);

Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).

Можно ли попасть на другие земли?

Другие земли принимают беженцев только в редких исключениях, а именно, если у мигрантов есть веская причина попасть в определенную землю, а именно:

рабочий договор;

справка по обучению;

близкие родственники (супруг/супруга, несовершеннолетние дети) или друзья или знакомые, которые готовы прописать.

Для того чтобы знать точно принимает ли федеральная земля или город, в который вы планируете ехать, сначала обратитесь в миграционную службу (Ausländerbehörde). Но учтите, что Миграционные службы не всегда быстро отвечают на электронные письма и звонки.

Заметьте: согласно данным Европейского статистического управления, с начала полномасштабного вторжения и до марта 2023 года около 3,9 миллиона украинцев получили статус временной защиты в Евросоюзе.