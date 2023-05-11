Не все земли: где в Германии еще принимают украинских беженцев
Источник:ukrainianingermany.dе
Германия предоставляет убежище более 1 миллиону беженцев из Украины. Украинцы продолжают убегать от войны в эту страну, хотя жилья в значительной части регионов уже нет.
Так, многие земли Германии уже не принимают беженцев, впрочем, есть еще несколько доступных. Какие федеральные земли продолжают принимать украинских беженцев в мае – читайте!
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Украинцы, планирующие получить временную защиту в Германии, могут обращаться в лагеря первоначального приема.
Украинских беженцев принимают в следующих землях:
- Берлин:
старый аэропорт Тегеля.
- Бавария:
Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);
Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).
- Тюрингия:
Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Германия).
- Баден-Вюртемберг:
Зиндельфинген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);
Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);
Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
- Нижняя Саксония:
Ганновер Мессехалле (Зал 21, Выставочный центр, 30521 Ганновер);
Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);
Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).
- Гессен:
Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).
- Северный Рейн-Вестфалия:
Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) только на перераспределение дальше.
- Шлезвиг-Гольштейн:
Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);
- Саксония:
Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);
Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).
Можно ли попасть на другие земли?
Другие земли принимают беженцев только в редких исключениях, а именно, если у мигрантов есть веская причина попасть в определенную землю, а именно:
- рабочий договор;
- справка по обучению;
- близкие родственники (супруг/супруга, несовершеннолетние дети) или друзья или знакомые, которые готовы прописать.
Для того чтобы знать точно принимает ли федеральная земля или город, в который вы планируете ехать, сначала обратитесь в миграционную службу (Ausländerbehörde). Но учтите, что Миграционные службы не всегда быстро отвечают на электронные письма и звонки.