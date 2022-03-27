Не робіть це в Стамбулі: поради українцям, які хочуть виїхати до Туреччини від турагентки

Українці, які змушені покидати свої домівки через війну, переважно відправляються до Європи. Але є й такі, хто їде у Туреччину.

Досвідчена мандрівниця та турагентка Тетяна у тіктоці розповіла, як себе поводити у столиці Туреччині. Поради будуть корисними тим, хто відвідує місто вперше.

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Поради від Тетяни

Українка радить жінкам звернути увагу на взуття. Воно має бути зручним. Взуття на підборах брати з собою категорично не варто. Річ у тому, що у Стамбулі багато підйомів вгору на вулицях міста, а ще бруківка. Тому ходити на підборах буде незручно. Найкраще рішення – зручні кросівки. Обмежуватися прогулянками лише Старим містом не обов'язково. В Стамбулі є багато красивих локацій, що варті уваги.

Наступна порада стосується грошових розрахунків. Валютою розраховуватися не варто. Краще платити карткою та обміняти гроші на турецьку ліру.

Тим, кому пощастило опинитися у Стамбулі, варто спробувати справжню міцну турецьку каву. Враження від напою не слід псувати молоком. Щодо чаю, то турецькі продавці часто пригощають ним на базарах та в магазинах. Тетяна радить випити напій на знак поваги до продавця.

Стамбул знаменитий автентичною їжею за бюджетною ціною, яку можна придбати на вулицях міста. Та не варто купувати рибу на Галатському мості, адже ціни високі, а смак – не виправдовує вартість, запевняє турагентка.

У Туреччині торгуватися на автентичних базарах – must do. Якщо жодного разу не торгувався – не був у країні. Це дієвий спосіб заощадити щонайменше 10% від вартості. Спробуйте!

– радить українка.

Також Тетяна застерігає не підіймати щітку вуличного взуттєвика, кинуту на землю.

"Взуттєвики, які чистять взуття на вулицях Стамбулу, мають хитрий лайфхак для зацікавлення клієнтів. Вони залишають щітку на землі, а коли мандрівник її підіймає, щоб допомогти, починають розповідати про екстрену необхідність відчистити їхнє взуття тут і зараз. Якщо натрапите на такий "прикол" – будьте готові до 10-хвилинного спілкування", – попереджає дівчина.