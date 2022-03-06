Не Польщею єдиною: який пункт пропуску обрати, аби швидше перетнути західний кордон з ЄС

В Україні триває масова евакуація на тлі злочинних військових дій російської армії. І чимало українців, рятуючись від війни, ринули у країни Європи.

Зокрема, найзавантаженішими виявилися пропускні пункти на західному кордоні, які межують з Польщею. Тим часом у Державній прикордонній службі України назвали альтернативні шляхи, якими можна потрапити у ЄС.

І ще Румунія почала приймати українських біженців у 6 містах: де можна знайти прихисток

Насамперед наведемо трішки статистики. Наприклад, за крайню добу (5 березня) Україну покинули 116 тисяч біженців. З них 85 тисяч осіб обрали українсько-польські пункти пропуску. Через це виникли значні скупчення і людей, і машин.

Альтернативні пункти для перетину кордону з Європою

За останніми даними прикордонної служби Польщі, з початку війни Росії проти України кордон перетнули 922 тисячі українських біженців.

У Державній прикордонній службі України закликали українців, прямуючи у ЄС, перетинати кордон на пунктах пропуску з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою. У відомстві запевняють, що зараз ці пункти майже порожні або завантажені мінімально.

При цьому усі пункти пропуску на західному кордоні працюють цілодобово. Прикордонники та митники не припиняють забезпечувати пропуск гуманітарної допомоги для українського населення та нашої армії.

Усім варто дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону!

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