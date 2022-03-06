В частности, самими загруженными оказались пропускные пункты на западной границе, граничащие с Польшей. Между тем, в Государственной пограничной службе Украины назвали альтернативные пути, которыми можно попасть в ЕС.

И еще Румыния начала принимать украинских беженцев в 6 городах: где можно найти убежище

В первую очередь приведем немного статистики. Например, за последние сутки (5 марта) Украину покинули 116 тысяч беженцев. Из них 85 тысяч человек выбрали украино-польские пункты пропуска. Поэтому возникли значительные скопления и людей, и машин.

К слову! По последним данным пограничной службы Польши, с начала войны России против Украины границу пересекли 922 тысяч украинских беженцев.

Альтернативные пункты для пересечения границы с Европой

В Государственной пограничной службе Украины призвали украинцев, направляясь в ЕС, пересекать границу на пунктах пропуска с Венгрией, Словакией, Румынией , а также с Молдовой . В ведомстве уверяют, что сейчас эти пункты почти пусты или загружены минимально.

При этом все пункты пропуска на западной границе действуют круглосуточно. Пограничники и таможенники не перестают обеспечивать пропуск гуманитарной помощи для украинского населения и нашей армии.

Важно! Всем следует соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы!