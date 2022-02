Не хочуть розмножуватися: зоопарк в Англії найняв музиканта співати макакам сексуальні пісні

В зоопарк "Мавпячий ліс Трентам", що розташований у Стаффордширі, Англія, запросили співака. Виконання його серенад має спонукати зникаючі види тварин до спаровування.

Дейв Ларджі – місцевий артист, який заробляє, зображуючи соул-співака Марвіна Гея на всіляких днях народження і весіллях. Проте для берберійських макак він співав вперше.

Директор "Мавпячого лісу Трентам" Метт Ловатт зізнається, що ідея дивна, але він здався під натиском своїх зневірених колег. Адже ті припускають, що хіти 70-их, які вважалися зразком романтичності і сексуальності, можуть спонукати тварин до прояву інтересу один до одного. Тож Дейв Ларджі у переддень закоханих виконав для макак хіти Марвіна Гея Let’s Get It On и Sexual Healing.

Кожне народження є життєво важливим для виду. Берберійські макаки класифікуються як вид, що знаходиться під загрозою зникнення,

– розповів директор зоопарку.

Сезон пологів припадає на кінець весни або початок літа щороку, так що, сподіваюся, Марвін Гей створив своє диво, і ми зможемо привітати нових малюків!,

– додав Метт Ловатт.

Керівництво зоопарку сподівається, що виконання найвідоміших пісень про кохання всіх часів пробудить у самках і самцях найніжніші почуття і змусить їх спаровуватися.