Не хотят размножаться: зоопарк в Англии нанял музыканта петь макакам сексуальные песни

В зоопарк "Обезьяний лес Трентам", что расположен в Стаффордшире, Англия, пригласили певца. Выполнение его серенад должно побудить исчезающие виды животных к спариванию.

Дэйв Ларджи – местный артист, который зарабатывает, изображая соул-певца Марвина Гея на всевозможных днях рождения и свадьбах. Однако для берберийских макак он пел впервые.

Директор "Обезьяньего леса Трентам" Мэтт Ловатт признается, что идея странная, но он сдался под натиском своих отчаявшихся коллег. Ведь те предполагают, что хиты 70-ых, которые считались образцом романтичности и сексуальности, могут побудить животных к проявлению интереса друг к другу. Поэтому Дэйв Ларджи в канун влюбленных исполнил для макак хиты Марвина Гея Let's Get It On и Sexual Healing.

Каждое рождение жизненно важно для вида. Берберийские макаки классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения,

– рассказал директор зоопарка.

Сезон родов приходится на конец весны или начало лета каждый год, так что, надеюсь, Марвин Гей сотворил свое чудо, и мы сможем поздравить новых малышей!,

– добавил Мэтт Ловатт.

Руководство зоопарка надеется, что исполнение самых известных песен о любви всех времен пробудит в самках и самцах самые нежные чувства и заставит их спариваться.