Найкращий день: коли варто бронювати авіаквитки, щоб заощадити

Міжнародні рейси слід бронювати приблизно за 60 днів (і не більше ніж за 4 місяці) для оптимальної доступності та економії (в середньому близько 10%). Торік золота середина наступала приблизно через 6 місяців. Про це йдеться у звіті Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 рік.

А внутрішні рейси варто бронювати принаймні за місяць до поїздки, щоб заощадити 24%. Мандрівники, які забронювали бронювання за 28 днів до вильоту, в середньому заощадили 24% порівняно з тими, хто чекав до останньої хвилини.

До слова, рейси з 9:00 до 15:00 найрідше скасовуються. За статистикою, імовірність скасування рейсів, що вилітають після 15:00, на 50% вища, ніж у більш ранніх рейсів.

Але найдешевший день для міжнародних поїздок – четвер, що може заощадити туристам 16%, ніж якби вони поїхали в неділю, який є найдорожчим днем. А на внутрішніх рейсах політ у суботу заощадить 13% в порівнянні з неділею.

Як заощадити на покупці квитків на літак / Фото UnSplash