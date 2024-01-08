Безпечно і не нудно: 7 найкращих міст світу для соло-туристок

Дедалі більше туристів віддають перевагу поїздкам у відпустку наодинці, і більшу частину самостійних мандрівників складають жінки. Очевидно, що в таких подорожах важливим аспектом є власна безпека. Тому при виборі напрямку варто звертати особливу увагу на цей критерій.

Так, експерт з туристичного страхування InsureMyTrip склав свіжий список найкращих міст світу для одиноких жінок-туристок, оцінивши такі важливі аспекти, як безпека, гендерна рівність і кількість розваг. Які міста світу визнали найкращими для соло-туристок – дізнайтеся далі!

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7 найкращих міст світу для соло-туристок у 2024 році

Мюнхен, Німеччина

Когось може здивувати, що це баварське місто отримало найвищий бал у рейтингу, однак, якщо копнути трохи глибше, легко зрозуміти, чому там є всі ідеальні умови для самостійної подорожі.

Мюнхен – неймовірно безпечне місто з захопливою історією та неймовірною архітектурою, до якого дуже легко дістатися завдяки великому аеропорту та гарному залізничному сполученню.

Мюнхен / Фото Unsplash

Мадрид, Іспанія

Іспанська столиця – одне з найкращих місць, де можна познайомитися з іспанською культурою у всій її красі, зануритися в багате нічне життя і насолодитися гастрономією.

Лондон, Велика Британія

Британська столиця традиційно є культовим місцем для індивідуальних мандрівників. Тут знаходиться величезна кількість всесвітньо відомих пам'яток. При цьому в цілому місто безпечне, також маючи дуже високу оцінку за гендерну рівність.

Лісабон, Португалія

Португальська столиця, яка має високі оцінки за безпечність і доступність, є місцем, де легко загубитися на тиждень і навіть більше, якщо ви подорожуєте наодинці.

Лісабон вважається одним з місць, де мандрівники відчувають себе найбільш щасливими, розслабившись на набережній.

Лісабон / Фото Unsplash

Барселона, Іспанія

Це жваве місто, яке можна досліджувати кілька днів і так і не побачити всього, завжди буде привабливим для індивідуальних мандрівників. Галасливі вулиці навколо центру міста наповнені барами, ідеальними для того, щоб спробувати справжні тапас, а горбистий район Монжуїк пропонує неймовірний краєвид на місто.

Однак, майте на увазі, що у 2024 році Барселона, за прогнозами, стане одним з найбільш переповнених туристичних напрямків в Європі.

Дубай, ОАЕ

Це місто є сучасним, чистим і, безумовно, цікавим місцем для індивідуальних мандрівників. Тут мандрівники почуваються найбезпечніше, гуляючи наодинці вночі. При цьому Дубай пропонує туристам шикарну погоду, всесвітньо відомі пам'ятки й можливість досліджувати унікальні пустельні околиці.

Чіангмай, Таїланд

Це місто тихих храмів, захопливих розваг і фантастичної їжі, яке в цьому дослідженні оцінюється як друге найбезпечніше місто в цілому. Тут набагато повільніший темп життя, ніж у Бангкоці, й це фантастичне місце для вивчення неймовірно красивих сільських районів та національних парків Таїланду.

Таїланд / Фото Unsplash

Зауважимо, раніше Закордон 24 писав про найкрасивіше місце Європи у 2024 році. Ним було визнано стародавнє італійське село на Сицилії, яке, здається, застигло в часі.