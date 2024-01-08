Так, эксперт по туристическому страхованию InsureMyTrip составил свежий список лучших городов мира для одиноких женщин-туристок, оценив такие важные аспекты, как безопасность, гендерное равенство и количество развлечений. Какие города мира признали лучшими для соло-туристок – узнайте дальше!

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7 лучших городов мира для соло-туристок в 2024 году

Мюнхен, Германия

Кого-то может удивить, что этот баварский город получил самый высокий балл в рейтинге, однако, если копнуть немного глубже, легко понять, почему там есть все идеальные условия для самостоятельного путешествия.

Мюнхен – невероятно безопасный город с увлекательной историей и невероятной архитектурой, до которого очень легко добраться благодаря большому аэропорту и хорошему железнодорожному сообщению.

Мюнхен / Фото Unsplash

Мадрид, Испания

Испанская столица – одно из самых лучших мест, где можно познакомиться с испанской культурой во всей ее красоте, погрузиться в богатую ночную жизнь и насладиться гастрономией.

Лондон, Великобритания

Британская столица традиционно является культовым местом для индивидуальных путешественников. Здесь находится множество всемирно известных достопримечательностей. При этом в целом город безопасен, также имея очень высокую оценку гендерного равенства.

Лиссабон, Португалия

Португальская столица, которая имеет высокие оценки за безопасность и доступность, является местом, где легко потеряться в неделю и даже больше, если вы путешествуете наедине.

Лиссабон считается одним из мест, где путешественники чувствуют себя самыми счастливыми, расслабившись на набережной.

Лиссабон / Фото Unsplash

Барселона, Испания

Этот оживленный город, который можно исследовать несколько дней и так и не увидеть всего, всегда будет привлекателен для индивидуальных путешественников. Шумные улицы вокруг центра города наполнены барами, идеальными для того, чтобы попробовать настоящий тапас, а холмистый район Монжуик предлагает невероятный вид на город.

Однако, учтите, что в 2024 году Барселона, по прогнозам, станет одним из самых переполненных туристических направлений в Европе.

Дубай, ОАЭ

Этот город является современным, чистым и безусловно интересным местом для индивидуальных путешественников. Здесь путешественники чувствуют себя безопаснее всего, гуляя наедине ночью. При этом Дубай предлагает туристам шикарную погоду, всемирно известные памятки и возможность исследовать уникальные пустынные окрестности.

Чиангмай, Таиланд

Это город тихих храмов, увлекательных развлечений и фантастической еды, который в этом исследовании оценивается как второй самый безопасный город в целом. Здесь намного более медленный темп жизни, чем в Бангкоке, и это фантастическое место для изучения невероятно красивых сельских районов и национальных парков Таиланда.

Таиланд / Фото Unsplash

Заметим, ранее Закордон 24 писал о самом красивом месте Европы в 2024 году. Им была признана древняя итальянская деревня на Сицилии, которая, кажется, застыла во времени.