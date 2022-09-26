Названо найкращі авіакомпанії світу 2022 року: хто очолив рейтинг

Міжнародні авіакомпанії не втомлюються вдосконалювати сервіс, намагаючись завоювати перші позиції. Щороку британська дослідницька компанія Skytrax, що займається моніторингом авіаперевезень, складає рейтинг найкращих авіаліній.

До слова, попри ситуацію, що склалася в Україні, деякі із наших національних авіаперевізників продовжують роботу закордоном. Так, цьогоріч українська авіакомпанія МАУ теж увійшла до рейтингу і посіла восьме місце серед найкращих авіакомпаній Східної Європи.

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Нагорода World Airline Awards від Skytrax, яку ще називають "авіаційним оскаром", користується великою повагою за чіткість процесу та незалежність, без зовнішнього спонсорства чи іншого впливу. Дослідження охоплює понад 350 авіакомпаній, в число яких входять найбільші міжнародні авіакомпанії і невеликі перевізники.

Перше місце у рейтингу авіакомпаній цього року знову, вже увосьме, здобула Qatar Airways. Також Qatar Airways перемогла у номінації найкращий Business Class у світі та найкращі місця в бізнес-класі. У слід за нею на 2 місці Singapore Airlines, Emirates на 3.

10 найкращих авіакомпаній у 2022 році

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Qantas Airways Japan Airlines Turkish Airlines Air France Korean Air Swiss Int'l Air Lines



Перше місце у рейтингу авіакомпаній здобула Qatar Airways / Фото AP

Skytrax також робить рейтинги найкращих лоукост-авіакомпаній. Так, серед лоукост-перевізників вкотре перемогла авіакомпанія AirAsia, а серед лоукостів Європи перше місце отримав Ryanair.

Найкращі лоукост-авіакомпанії світу у 2022 році