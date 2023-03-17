Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2023 року: хто очолив рейтинг
Джерело:CNN
Британська консалтингова компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу у 2023 році. Перше місце посів Міжнародний аеропорт Чангі (Сінгапур).
Раніше сінгапурський аеропорт Чангі очолював список Skytrax вісім років поспіль, але у 2021 і 2022 роках опустився на кілька позицій у списку через падіння кількості пасажирів під час пандемії коронавірусу. Два попередні роки на першій сходинці був аеропорт у Досі.
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Щоб підготувати рейтинг, Skytrax проводить опитування мандрівників. Головні критерії оцінювання – інфраструктура, наявність черг, сервіс та ставлення персоналу до пасажирів.
10 найкращих аеропортів світу у 2023
- Singapore Changi Airport,
- Hamad International Airport,
Hamad International Airport / Фото dohahamadairport
- Tokyo International Airport (Haneda),
- Incheon International Airport,
- Paris Charles de Gaulle Airport,
- Istanbul Airport,
Istanbul Airport / Фото Adobe Stock
- Munich Airport,
- Zurich Airport,
- Narita International Airport,
- Madrid-Barajas Airport.
Skytrax: коротко
За даними Вікіпедії, це консалтингова компанія, яка займається оглядом авіакомпаній і аеропортів та рейтинговим сайтом.
Skytrax проводить дослідження для комерційних авіаліній, а також опитування міжнародних мандрівників, щоб оцінити персонал кабіни, аеропорти, авіалінії, зали відпочинку авіаліній, розваги під час польоту, бортове харчування та деякі інші елементи авіаперевезень.
Компанія також проводить щорічні нагороди World Airline Awards та World Airport Awards, і рейтинг авіакомпаній та аеропортів.