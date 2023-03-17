Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2023 року: хто очолив рейтинг

Британська консалтингова компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу у 2023 році. Перше місце посів Міжнародний аеропорт Чангі (Сінгапур).

Раніше сінгапурський аеропорт Чангі очолював список Skytrax вісім років поспіль, але у 2021 і 2022 роках опустився на кілька позицій у списку через падіння кількості пасажирів під час пандемії коронавірусу. Два попередні роки на першій сходинці був аеропорт у Досі.

Цікаво Скуштувати країну на смак: 5 продуктових ринків Європи, які перетворилися на модні фудкорти

Щоб підготувати рейтинг, Skytrax проводить опитування мандрівників. Головні критерії оцінювання – інфраструктура, наявність черг, сервіс та ставлення персоналу до пасажирів.

10 найкращих аеропортів світу у 2023

Singapore Changi Airport,

Hamad International Airport,



Hamad International Airport / Фото dohahamadairport​

Tokyo International Airport (Haneda),

Incheon International Airport,

Paris Charles de Gaulle Airport,

​​​Istanbul Airport,



Istanbul Airport / Фото Adobe Stock

​​​Munich Airport,

​​Zurich Airport,

​​​Narita International Airport,

​​Madrid-Barajas Airport.